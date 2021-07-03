Шахтер – Ракув. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка товарищеского матча

  • 03.07.2021 17:15
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Шахтер – Ракув. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 4-го июля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и польский «Ракув». Матч пройдет в Санкт-Йоганн-ин-Тироле (Австрия), на поле стадиона «Коасасштадион», начало в 18:00.

Австрийская часть предсезонных сборов для донецкого «Шахтера» продолжится контрольным поединком против «серебряного» призера прошлого сезона польской Экстраклясы – «Ракува» из города Ченстоховы. «Горняки» победили в своем первом товарищеском матче под руководством Де Дзерби достаточно уверенно – «Санкт-Йоханн» получил пять безответных мячей в свои ворота (5:0) – однако класс этого соперника не поддается совершенно никакой критике. Теперь же, «оранжево-черные» получат более серьезного оппонента, поэтому мы сможем по-настоящему оценить их степень готовности.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ракув».

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Источник — Sport.ua

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