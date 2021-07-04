Шахтер Донецк
1 : 2
Ракув
04.07.2021, FT

Ассистент Де Дзерби: «Педриньо, Марлон, Траоре? Новички наделены талантом»

Давиде Поссанцини рассказал об адаптации новичков, спаррингах и сборниках

  • 04.07.2021 22:20
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Ассистент Де Дзерби: «Педриньо, Марлон, Траоре? Новички наделены талантом»
© ФК Шахтер Донецк. Давиде Поссанцини

Ассистент главного тренера «Шахтера» Давиде Поссанцини рассказал об адаптации новичков, спаррингах и возвращении первых сборников:

– Давиде, позади 12 дней австрийских сборов. Как проходит подготовка и все ли идет по плану?

– Все хорошо, тренировки носят интенсивный характер, все ребята очень внимательно слушают нас, и мы довольны их отношением к работе. Контрольные матчи, которые чередуются с тренировками, являются хорошим тестом.
 
– В расположение «Шахтера» вернулись двое игроков национальной сборной Украины – Георгий Судаков и Анатолий Трубин. Как скоро они смогут присоединиться к тренировкам и сможем ли мы увидеть их в товарищеских матчах?

– Анатолий Трубин уже приступил к занятиям, а Георгий Судаков, скорее всего, начнет тренироваться завтра. Сомневаюсь, что ребята будут готовы сыграть в матче с «Тюркгюджю», а вот в заключительной контрольной игре с «Шальке», запланированной на 9 июля, это вполне возможно. 
 
– В стартовом составе «Шахтера» на матч с «Ракувом» оказались трое новичков – Педриньо, Марлон и Траоре. Это свидетельствует о том, что тренерский штаб видит их в основе? 

– У этих ребят есть футбольные качества, необходимые нашей команде, и они определенно наделены талантом. Очень усердно работают на тренировках, мы каждый день видим прогресс и довольны их адаптацией.
 
– Каково самочувствие Исмаили? Есть вероятность, что мы увидим его в австрийских спаррингах?

– Очень надеемся на это и каждый день анализируем его состояние. В первую очередь все зависит от его самочувствия.
 
– Какие задачи преследует тренерский штаб «горняков» в товарищеских встречах и планируется ли ротация состава?

– Самое главное – воплощать в игре то, что мы каждый день нарабатываем на тренировках. Ребята, которые выйдут в основном составе на матч с «Ракувом», проведут на поле 60 минут, а вторая группа – 30. А в спарринге с «Тюркгюджю» будет уже наоборот.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 04.07.2021 22:42
    -2
    Это правда, не зря играют в лучшей команде восточной Европы.
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