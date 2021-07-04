Трубин и Судаков из сборной присоединились к Шахтеру на сборах в Австрии

Оба футболиста из заявки сборной Украины на Евро-2020 так и не вышли на поле

  • 04.07.2021 20:25
  • 1278 просмотров
  • 4 комментария
Трубин и Судаков из сборной присоединились к Шахтеру на сборах в Австрии
© ФК Шахтер Донецк. Трубин и Судаков

Донецкий «Шахтер» официально сообщил, что голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков вернулись в расположение команды, которая проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Трубин и Судаков были в расположении сборной Украины. Однако оба футболиста из заявки сине-желтых на Евро-2020 так и не вышли на поле.

4 июля «Шахтер» проиграл контрольный матч против польского «Ракува» (1:2) в рамках подготовки к новому сезону.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 04.07.2021 20:40
    +2
    Отлично,,эти двое будущие украинского футбола
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
      ShakhtarFCSD, 04.07.2021 20:39
    0
    Удачи парням! Им надо простой без игр срочно заполнять, Роберто на них расчитывает! Очень жалко, что Судаков не успел вчера выйти на замену...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 04.07.2021 20:36
    +1
    Это радует, будущее Шахтёра.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 04.07.2021 20:31
    0
    Хоть бьі дал пацанам поиграть на евро-тренеришка
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 04.07.2021 20:40
    +2
    Отлично,,эти двое будущие украинского футбола
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 04.07.2021 20:36
    +1
    Это радует, будущее Шахтёра.
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 04.07.2021 20:39
    0
    Удачи парням! Им надо простой без игр срочно заполнять, Роберто на них расчитывает! Очень жалко, что Судаков не успел вчера выйти на замену...
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 04.07.2021 20:31
    0
    Хоть бьі дал пацанам поиграть на евро-тренеришка
    Ссылка
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