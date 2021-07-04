Трубин и Судаков из сборной присоединились к Шахтеру на сборах в Австрии

Донецкий «Шахтер» официально сообщил, что голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков вернулись в расположение команды, которая проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Трубин и Судаков были в расположении сборной Украины. Однако оба футболиста из заявки сине-желтых на Евро-2020 так и не вышли на поле.
4 июля «Шахтер» проиграл контрольный матч против польского «Ракува» (1:2) в рамках подготовки к новому сезону.
🧡 С возвращением! ⚒ Анатолий Трубин и Георгий Судаков присоединились к «Шахтеру» на сборе в Австрии 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/CM45I9ifEh— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 4, 2021
Источник — ФК Шахтер Донецк
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