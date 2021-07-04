Трубин и Судаков из сборной присоединились к Шахтеру на сборах в Австрии

Донецкий «Шахтер» официально сообщил, что голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков вернулись в расположение команды, которая проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Трубин и Судаков были в расположении сборной Украины. Однако оба футболиста из заявки сине-желтых на Евро-2020 так и не вышли на поле.

4 июля «Шахтер» проиграл контрольный матч против польского «Ракува» (1:2) в рамках подготовки к новому сезону.