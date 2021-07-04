Стал известен состав Шахтера на спарринг с Ракувом

Контрольный матч начнется в 18:00

  • 04.07.2021 17:59
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Стал известен состав Шахтера на спарринг с Ракувом
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Сегодня, 4 июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и польский «Ракув».

Матч пройдет в Санкт-Йоганн-ин-Тироле (Австрия), на поле стадиона «Коасасштадион», начало в 18:00.

Предлагаем вашему вниманию стартовый состав «горняков».

Состав «Шахтера»: Шевченко, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик, Траоре.

Запас: Пузанков, Гриценко, Твардовский, Конопля, Мампасси, Маркос, Дентиньо, Соломон, Танковский, Сиприано, Очеретько, Бондаренко, Сикан, Вьюнник.

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Источник — Sport.ua

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