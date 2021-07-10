Шахтер Донецк
0 : 0
Шальке
09.07.2021, FT

ДЕ ДЗЕРБИ: «Доволен сборами. Я верю в Мудрика, очень надеюсь на Исмаили»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал спарринг с немецким «Шальке»

  • 10.07.2021 02:00
  • 183 просмотра
  • 0 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «Доволен сборами. Я верю в Мудрика, очень надеюсь на Исмаили»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби прокомментировал спарринг с немецким «Шальке» (0:0) и подвел итоги австрийского сбора:

– Считаю, мы провели хороший матч, но при этом точно должны улучшить свой уровень. В целом я доволен сборами, ребята тренировались очень усердно. Уже в субботу мы возвращаемся домой, где продолжим тренировки и подготовку к сезону. 

– Удалось ли реализовать все запланированное на сборах? 

– Все прошло даже лучше, чем ожидал. В команду уже вернулись сборники, и состав полный. Впереди три дня отдыха, после чего продолжим подготовку. Теперь мы знаем друг друга, что должно облегчить работу всем. 

– Михаил Мудрик в первый день сборов и сегодня: как изменилось его взаимодействие с футболистами, каков потенциал?

– Я очень верю в Мудрика. Однако и он должен понять, что я даю ему возможности, которые он должен компенсировать хорошей игрой и стать мужчиной с большой буквы.

– Николай Матвиенко в вашей модели игры – это левый защитник или все же центральный?

– Я очень рад, что могу тренировать многих талантливых футболистов, которых встретил в «Шахтере». 

– В матче с «Шальке» принял участие Исмаили, долгое время восстанавливавшийся после травмы. Как оцениваете его готовность?

– Очень надеюсь на него, потому что он ключевой игрок. Когда Исмаили чувствует себя хорошо, для нас это огромный плюс. 

– В отсутствие травмированного Мораеса основным нападающим, судя по контрольным матчам, становится Траоре, второй – Дентиньо. А какие функции в атаке при этом ложатся на плечи Фернандо и Сикана?

– Мне очень жаль, что так произошло с Мораесом, надеюсь, он восстановится как можно быстрее. Сейчас на позиции девятки у нас четыре игрока, при этом Траоре – ключевой исполнитель. Трое остальных должны найти свои возможности, чтобы также иметь игровое время.

– Марлон для вас системообразующий игрок, учитывая, что он начинает атаки, говорит с вами на одном языке и подсказывает другим бразильцам?

– Действительно, Марлон – ключевой, но в моей команде таковыми являются и другие футболисты. «Шахтер» начинается с самого опытного Пятова и заканчивается самым молодым – Судаковым. 

– Что можете сказать о Марке Мампасси? Какие перспективы у него остаться в первой команде?

– Мампасси за эти 20 дней существенно улучшил свой уровень, в то же время мы ждем возвращения Сергея Кривцова и тогда примем решение, останется Марк в команде или будем искать для него другие варианты. Но этот вариант будет оптимальным для самого футболиста.

– Летом «Шахтер» приобрел троих игроков, все они легионеры. В чемпионате Украины действует лимит: наличие в составе минимум четверых украинцев. Определились с позициями, на которых будут играть местные футболисты?

– Нам везет, потому что в «Шахтере» выступают очень сильные украинские спортсмены, которые играют не из-за того, что они украинцы, а потому что они сильные футболисты. Сикан, Конопля, Корниенко, Судаков, Мудрик – эти ребята могут действовать на разных позициях. Но они должны улучшить свой уровень, ведь прошлый сезон «Шахтер» завершил на втором месте.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности