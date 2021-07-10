ДЕ ДЗЕРБИ: «Доволен сборами. Я верю в Мудрика, очень надеюсь на Исмаили»

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби прокомментировал спарринг с немецким «Шальке» (0:0) и подвел итоги австрийского сбора:

– Считаю, мы провели хороший матч, но при этом точно должны улучшить свой уровень. В целом я доволен сборами, ребята тренировались очень усердно. Уже в субботу мы возвращаемся домой, где продолжим тренировки и подготовку к сезону.

– Удалось ли реализовать все запланированное на сборах?

– Все прошло даже лучше, чем ожидал. В команду уже вернулись сборники, и состав полный. Впереди три дня отдыха, после чего продолжим подготовку. Теперь мы знаем друг друга, что должно облегчить работу всем.

– Михаил Мудрик в первый день сборов и сегодня: как изменилось его взаимодействие с футболистами, каков потенциал?

– Я очень верю в Мудрика. Однако и он должен понять, что я даю ему возможности, которые он должен компенсировать хорошей игрой и стать мужчиной с большой буквы.

– Николай Матвиенко в вашей модели игры – это левый защитник или все же центральный?

– Я очень рад, что могу тренировать многих талантливых футболистов, которых встретил в «Шахтере».

– В матче с «Шальке» принял участие Исмаили, долгое время восстанавливавшийся после травмы. Как оцениваете его готовность?

– Очень надеюсь на него, потому что он ключевой игрок. Когда Исмаили чувствует себя хорошо, для нас это огромный плюс.

– В отсутствие травмированного Мораеса основным нападающим, судя по контрольным матчам, становится Траоре, второй – Дентиньо. А какие функции в атаке при этом ложатся на плечи Фернандо и Сикана?

– Мне очень жаль, что так произошло с Мораесом, надеюсь, он восстановится как можно быстрее. Сейчас на позиции девятки у нас четыре игрока, при этом Траоре – ключевой исполнитель. Трое остальных должны найти свои возможности, чтобы также иметь игровое время.

– Марлон для вас системообразующий игрок, учитывая, что он начинает атаки, говорит с вами на одном языке и подсказывает другим бразильцам?

– Действительно, Марлон – ключевой, но в моей команде таковыми являются и другие футболисты. «Шахтер» начинается с самого опытного Пятова и заканчивается самым молодым – Судаковым.

– Что можете сказать о Марке Мампасси? Какие перспективы у него остаться в первой команде?

– Мампасси за эти 20 дней существенно улучшил свой уровень, в то же время мы ждем возвращения Сергея Кривцова и тогда примем решение, останется Марк в команде или будем искать для него другие варианты. Но этот вариант будет оптимальным для самого футболиста.

– Летом «Шахтер» приобрел троих игроков, все они легионеры. В чемпионате Украины действует лимит: наличие в составе минимум четверых украинцев. Определились с позициями, на которых будут играть местные футболисты?

– Нам везет, потому что в «Шахтере» выступают очень сильные украинские спортсмены, которые играют не из-за того, что они украинцы, а потому что они сильные футболисты. Сикан, Конопля, Корниенко, Судаков, Мудрик – эти ребята могут действовать на разных позициях. Но они должны улучшить свой уровень, ведь прошлый сезон «Шахтер» завершил на втором месте.