Шахтер – Шальке – 0:0. Нули в Австрии. Видеообзор матча

9 июля «Шахтер» провел заключительный товарищеский матч на сборах в Австрии – против «Шальке» (0:0).

В этом спарринге Роберто Де Дзерби задействовал максимальное число футболистов, сыграв по тайму практически разными составами. В старте пару центральных защитников составили бразильцы Витао и Марлон, на флангах обороны вышли Додо и Корниенко, в опорной зоне действовали Майкон и Маркос, а за атаку отвечали Педриньо, Соломон, Патрик и Траоре.

«Шахтер» завершил игровую программу австрийского сбора и уже в субботу, 10 июля, планирует вернуться в Украину, где продолжит подготовку к новому сезону.

Товарищеский матч

9 июля. Миттерзилль, SC Mittersill

«Шахтер» (Донецк) – «Шальке» (Гельзенкирхен) – 0:0

«Шахтер», 1-й тайм: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Маркос, Педриньо, Патрик (к), Соломон, Траоре.

«Шахтер», 2-й тайм: Пятов (к), Додо (Конопля, 74), Марлон (Мампасси, 74), Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Судаков, Тете, Педриньо (Бондаренко, 74), Мудрик, Траоре (Дентиньо, 74)

Смотрите видеообзор лучших моментов поединка «Шахтер» – «Шальке» – 0:0.