Результативный дебют. Шахтер победил в первом товарищеском матче Де Дзерби

Международный футбол уже успел настолько сильно укорениться в нашем восприятии, что начавшиеся для большинства команд-участниц Украинской Премьер-лиги сборы в контексте более глобальных состязаний могли попросту затеряться. Надо сказать, напрасно – грядущий футбольный год обещает стать для нашего футбола очень насыщенным на события и эмоции, так как мы постепенно возвращаемся к концепции 16 участников «элитного первенства», а, следовательно, и борьба за места в турнирной таблице будет усиливаться многократно.



Наших общепризнанных грандов данные изменения также коснутся соответствующим образом, но они все равно будут продолжать смотреть исключительно на «золотые» медали при этом. В частности, у донецкого «Шахтера» будет серьезный стимул вести агрессивную борьбу за эти награды, так как по итогам прошлого сезона они перекочевали с плеч «горняков» к их непримиримому оппоненту – киевскому «Динамо».



Именно по этой причине дончане пригласили на пост главного тренера амбициозного итальянца Роберто Де Дзерби, под руководством которого команда впервые выходила на футбольное поле в контрольном поединке. Соперником был клуб из Австрии, где и проводит сборы украинская команда, локальный клуб «Санкт-Йоханн», который ведет свое существование от 1949 года, но на данный момент выступает в одной из пяти групп Третьей лиги своей страны.



Относительно оппонентов дончан и их поведения на футбольном поле избыточное количество информации давал их статус. «Шахтер» уже в начале первого тайма разорвал оборону соперников тремя быстрыми атаками, в завершении вскрывая фланги штрафной, после чего следовали либо прострелы на пустые, либо удары в ближний угол, как и поступил Мудрик на седьмой минуте. К результативности Михаила присоединился Тете, а также один из «летних» новичков команды – Лассина Траоре.



В середине первого тайма Корниенко укрепил перевес «Шахтера» по счету, а преимущество «горняков» в контроле над мячом и так было максимальным. Соперники не выходили за центральную линию, да и физическая форма отдельных их исполнителей подсказывала, что сделать это им будет уж очень непросто. Именно по этой причине можно было много говорить о тактике и первых решениях Де Дзерби.



Сразу бросилось в глаза, что в атаки «горняки» начали выходить через построение 4-3-3, которое наигрывалось еще при Каштру, хотя базовой моделью было 4-2-3-1. При этом, один из опорных полузащитников, чаще всего – Алан Патрик, опускался в глубину, откуда уже пытался нарисовать первую передачу. Дальше – «Шахтер» расходился по флангам, которые у соперника имели достаточно высокую степень проходимости, несмотря на обильные осадки, серьезно увлажнившие газон. Завершалось дело передачами на острие, и ровно столько раз, сколько они доходили до игрока в новой черной тренировочной форме, столько команда Де Дзерби и забивала.



На вторую половину матча наставник не стал выпускать новоприбывших футболистов, заменив их смесью из опытных игроков команды и футболистов, которые в прошлом сезоне выступали в аренде. Какой-либо динамики это игре не прибавило. Из наиболее заметных игроков на поле можно было отметить Олега Очеретько, который упустил несколько неплохих моментов для завершения, Артема Бондаренко, привычно выглядевшего на высоком уровне во время сборов, а также Дентиньо – автора единственного гола «Шахтера» во второй половине матча. Голевой пас на него с левого фланга отдал Сиприано.



В целом, рисунок команды Де Дзерби не особо поменялся, на фоне серьезной ротации, поэтому мы больше наблюдали за процессом обкатки футболистов ближайшего резерва. Тренер даже не особо проявлял экспрессию со своей позиции в технической зоне, лишь однажды призвав команду играть в два касания, дабы хоть как-то подогнать ее поближе к чужой штрафной. В дальнейших матчах соперники будут уже поинтереснее, вот там и посмотрим за нововведениями.



Следующим соперником донецкого «Шахтера» на тренировочных сборах в Австрии станет представитель польской Экстраклясы – «Ракув» из города Ченстохова. Игра состоится 4 июля, начало в 18:00.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Санкт-Йоханн» - 5:0



Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корниенко, 24, Дентиньо, 71

«Шахтер» (1-й тайм): Пузанков – Корниенко, Марлон, Витао, Додо – Патрик, Майкон – Мудрик, Педриньо, Тете – Траоре.



«Шахтер» (2-й тайм): Гриценко – Сиприано, Хочолава, Мампасси, Конопля – Бондаренко, Маркос Антонио – Соломон, Танковский, Очеретько – Дентиньо.

Арбитр: Сердар Челик (Австрия).

Стадион: «Коасасштадион» (Санкт-Йоганн-ин-Тироль, Австрия).

ШАХТЕР-САНКТ-ЙОХАНН.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C