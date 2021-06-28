В среду, 30-го июня, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и австрийский «Санкт-Йоханн». Матч пройдет в Зальфельден-ам-Штайнернен-Мере (Австрия), на поле стадиона «ЗаальфельденАрена Бюргерау», начало в 18:00.

Начало работы команды под руководством нового наставника – это всегда очень ответственный и напряженный момент, который в этом году предстоит пережить Роберто Де Дзерби и донецкому «Шахтеру». «Горняки» задолжали своим фанатам за прошлый сезон, который прошел без трофеев, поэтому в новом футбольном году от них будут ждать реабилитации. Первый контрольный сбор «оранжево-черных» проходит в Австрии, поэтому первым из четырех соперников также будет местный коллектив. О «Санкт-Йоханне» мы знаем только то, что он выступает в тирольской Ландеслиге Австрии, которую поставили на паузу еще в середине марта из-за коронавируса. На тот момент команда занимала шестое место в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Санкт-Йоханн».