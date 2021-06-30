ДЕ ДЗЕРБИ: «Очень жду возвращения игроков Шахтера из сборной Украины»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил первый матч на сборе, в котором команда обыграла «Санкт-Йоханн» со счетом 5:0.

«У нас сильная команда, много талантливых игроков, которые сыграли хороший матч. Мы играли двумя разными составами, чтобы все продолжали ту работу, которая была на тренировках. В следующем матче снова сыграем двумя составами. Мы упорно работали последние дни, и я доволен тем, как прошел первый спарринг. Физически команда чувствует себя хорошо, а спарринг был отличным тестом. Многие игроки хорошо вошли в матч, и я доволен как первым, так и вторым таймом».

«Завтра у ребят выходной. Игроки «Шахтера» в сборной Украины? Я очень жду их возвращения, жду возможности работать с ними. Но я рад, что они выиграли и надеюсь, что сборная Украины будет до последнего на Евро», - сказал Де Дзерби.

В составе сборной Украины Шахтер представляют Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Георгий Судаков и Марлос.