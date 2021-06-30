ДЕ ДЗЕРБИ: «Очень жду возвращения игроков Шахтера из сборной Украины»

Наставник прокомментировал спарринг на сборе в Австрии

  • 30.06.2021 20:06
  • 2372 просмотра
  • 6 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «Очень жду возвращения игроков Шахтера из сборной Украины»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил первый матч на сборе, в котором команда обыграла «Санкт-Йоханн» со счетом 5:0.

«У нас сильная команда, много талантливых игроков, которые сыграли хороший матч. Мы играли двумя разными составами, чтобы все продолжали ту работу, которая была на тренировках. В следующем матче снова сыграем двумя составами. Мы упорно работали последние дни, и я доволен тем, как прошел первый спарринг. Физически команда чувствует себя хорошо, а спарринг был отличным тестом. Многие игроки хорошо вошли в матч, и я доволен как первым, так и вторым таймом».

«Завтра у ребят выходной. Игроки «Шахтера» в сборной Украины? Я очень жду их возвращения, жду возможности работать с ними. Но я рад, что они выиграли и надеюсь, что сборная Украины будет до последнего на Евро», - сказал Де Дзерби.

В составе сборной Украины Шахтер представляют Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Георгий Судаков и Марлос.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(17 голосов)

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Комментарии
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 30.06.2021 21:17
    -1
    Face Control, 30.06.2021 21:11
    Все ждут, но без игроков Шахтёра никак в сборной.
    Кто, кроме Матвиенко, игрок основы сборной? (Степаненко 50 на 50)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.06.2021 21:11
    0
    Все ждут, но без игроков Шахтёра никак в сборной.
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 30.06.2021 21:06
    -2
    Alex Romanov, 30.06.2021 20:25
    В коем то веке, но представительство Шахтёра в сборной очень слабое. Только Матвиенко стабильный игрок основы на матчах евро.
    Но представительство Шахтера вывело эту Сборную на это Евро.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 20:33
    -1
    Троих можно уже забрать. А Судаков ещё может повторить удар Довбика.)
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 30.06.2021 20:25
    +6
    В коем то веке, но представительство Шахтёра в сборной очень слабое. Только Матвиенко стабильный игрок основы на матчах евро.
    Ссылка
    svv72
    online
      svv72, 30.06.2021 20:21
    +5
    Надо подождать. Нам еще в финале играть.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 30.06.2021 20:25
    +6
    В коем то веке, но представительство Шахтёра в сборной очень слабое. Только Матвиенко стабильный игрок основы на матчах евро.
    Ссылка
    svv72
    online
      svv72, 30.06.2021 20:21
    +5
    Надо подождать. Нам еще в финале играть.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.06.2021 21:11
    0
    Все ждут, но без игроков Шахтёра никак в сборной.
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