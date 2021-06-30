Шахтер - Санкт-Йоханн - 5:0. Первый матч Де Дзерби. Видео голов и обзор

Первый спарринг на сборе в Австрии «Шахтер» провел против местной команды «Санкт-Йоханн». Команда Роберто Де Дзерби выиграла 5:0.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Корниенко (Шахтер Донецк).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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