Шахтер Донецк
5 : 0
Санкт-Йоханн
30.06.2021, FT

Шахтер - Санкт-Йоханн - 5:0. Первый матч Де Дзерби. Видео голов и обзор

Команда забила 5 голов

  • 30.06.2021 22:05
  • 767 просмотров
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Шахтер - Санкт-Йоханн - 5:0. Первый матч Де Дзерби. Видео голов и обзор
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Первый спарринг на сборе в Австрии «Шахтер» провел против местной команды «Санкт-Йоханн». Команда Роберто Де Дзерби выиграла 5:0.

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
24' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Корниенко (Шахтер Донецк).
10' ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
7' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
2' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

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    Face Control
      Face Control, 30.06.2021 22:38
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      Face Control, 30.06.2021 22:38
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