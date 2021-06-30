Дебют Де Дзерби. Состав Шахтера на матч с Санкт-Йоханном

Донецкий клуб проводит контрольный матч

  • 30.06.2021 17:49
  • 876 просмотров
  • 1 комментарий
Дебют Де Дзерби. Состав Шахтера на матч с Санкт-Йоханном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Сегодня «Шахтер» в рамках сборов в Австрии проведет контрольный матч с «Санкт-Йоханном». Начало – в 18:00 по Киеву.

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби определился с составом на дебютный матч во главе донецкого клуба:

«Шахтер»: Пузанков, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик, Траоре.

Запас: Гриценко, Твардовский, Хочолава, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос, Дентиньо, Соломон, Танковский, Сиприано, Очеретько, Бондаренко, Шостак, Сикан, Вьюнник.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.06.2021 17:57
    0
    А где Исмаили?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.06.2021 17:57
    0
    А где Исмаили?
    Ссылка
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