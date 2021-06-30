Дебют Де Дзерби. Состав Шахтера на матч с Санкт-Йоханном

Сегодня «Шахтер» в рамках сборов в Австрии проведет контрольный матч с «Санкт-Йоханном». Начало – в 18:00 по Киеву.
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби определился с составом на дебютный матч во главе донецкого клуба:
«Шахтер»: Пузанков, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик, Траоре.
Запас: Гриценко, Твардовский, Хочолава, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос, Дентиньо, Соломон, Танковский, Сиприано, Очеретько, Бондаренко, Шостак, Сикан, Вьюнник.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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