Дебют Де Дзерби. Состав Шахтера на матч с Санкт-Йоханном

Сегодня «Шахтер» в рамках сборов в Австрии проведет контрольный матч с «Санкт-Йоханном». Начало – в 18:00 по Киеву.

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби определился с составом на дебютный матч во главе донецкого клуба:

«Шахтер»: Пузанков, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик, Траоре.

Запас: Гриценко, Твардовский, Хочолава, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос, Дентиньо, Соломон, Танковский, Сиприано, Очеретько, Бондаренко, Шостак, Сикан, Вьюнник.