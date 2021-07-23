Динамо Киев
1 : 1
Унион Берлин
23.07.2021, FT

Проверка середняком Бундеслиги. Динамо сыграло вничью с Унионом

Команды обменялись голами

  • 23.07.2021 19:51
  • 1329 просмотров
  • 14 комментариев
Проверка середняком Бундеслиги. Динамо сыграло вничью с Унионом
© twitter.com/fcunion

Киевское «Динамо» провело очередной контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником «бело-синих» стал представитель немецкой Бундеслиги – берлинский «Унион». Отметим, что ровно год назад румынский специалист Мирча Луческу возглавил киевский клуб.

В первом тайме киевляне больше владели мячом, но крайне редко угрожали воротам соперников. Единственная голевая возможность у «бело-синих» возникла после удара Кулача, с которым справился голкипер Буск. А вот «Унион» свой момент реализовал. У Воглсаммера не особо получился удар с линии штрафной, но после рикошета мяч влетел в «девятку» ворот «Динамо». Перед перерывом Авонйи едва не удвоил преимущество берлинцев: на этот раз киевлянам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

На второй тайм тренерский штаб «Динамо» полностью обновил состав команды, и киевляне сразу сравняли счет. Комбинация «бело-синих» завершилась скидкой Буяльского на Вербича, и точным ударом словенца. К сожалению, вскоре Вербич получил повреждение, и его на поле заменил Шкурин.

В дальнейшем киевляне владели небольшим преимуществом, а в конце матча едва не вырвали победу. Де Пена из убойной позиции пробил выше ворот.

В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью. В понедельник у «Динамо» запланирован контрольный поединок с испанским «Вильярреалом».

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Унион» – 1:1

Вербич (47) – Воглсаммер (36)

Родригес (31), Гармаш (32) – Андрих (44)

«Динамо» (первый тайм): Бущан, Кендзёра, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Гармаш, Родригеc, Кулач.

«Динамо» (второй тайм): Бойко, Шабанов, Попов, Тымчик, Сидклей, Караваев, Андриевский, Буяльский, Шепелев, Де Пена, Вербич (Шкурин, 59).

«Унион»: Буск, Фридрих, Риерсон, Узтунали, Воглсаммер (Саного, 79), Авонйи, Эндо Кейта, Гисельман, Харагучи, Баумгартль, Андрих.

Стадион «Спортплятц Кематен» (Кематен, Австрия)

ДИНАМО - УНИОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 20:26
    0
    Liverpool, 23.07.2021 20:24
    Не знаю... за Динамо болел с 1980го, как переселился сюда, но тебе виднее..
    Забей на неё, это ботиха местная, которая почти каждый день создаёт себе новые аккаунты.
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 23.07.2021 20:26
    0
    Самое интерсное - тогда даже команды Шахтёр не знал, Спартак был наш враг...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 20:24
    0
    Predator, 23.07.2021 20:18
    Очередная игра показала что дерьнамо это убогое днище . Позорники
    В Украине уже чемп стартовал, эти автобусники товарняки катают, не треш ли?
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 23.07.2021 20:24
    +1
    __FunnyCat__, 23.07.2021 20:22
    Да крот, в финал бы вышли
    А игроки Мариуполя его бы выиграли
    Не знаю... за Динамо болел с 1980го, как переселился сюда, но тебе виднее..
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 20:23
    0
    Очередной позор автобусников, хотя им не привыкать.
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 23.07.2021 20:22
    0
    Ну так а я как сказал?
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 20:22
    -2
    Liverpool, 23.07.2021 20:15
    Вы скажете - это костяк сборной!! Увы да, но после ЕВРО я иначе стал думать, и мать твою игроки Зари - сыграли бы как минимум лучше...
    Да крот, в финал бы вышли
    А игроки Мариуполя его бы выиграли
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 23.07.2021 20:19
    0
    Liverpool, 23.07.2021 19:58
    Это да дружище, но кроме ЦФ ещё и АПЗ штуки две, и левый хав не помешали-бы, а где их взять?
    Короче надо менять всю команду. Одни бревна играют
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 23.07.2021 20:18
    -1
    __FunnyCat__, 23.07.2021 19:53
    Главное чтобы с Вербичем все было хорошо
    Ну и очередная игра показала , что ЦФ просто необходим
    Очередная игра показала что дерьнамо это убогое днище . Позорники
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 23.07.2021 20:16
    0
    Liverpool, 23.07.2021 20:07
    Я теперь буду лояльно комментировать динаму, а то ваш модератор на спирт уа трусы потеряет от ненависти, так вот, хочу, чтоб этот состав, тот который с 12го года, исчез, тогда Динамо - это будет Динамо, ну а Сидору с компанией всегда заплатят например в Ворскле, Шапаренку и Шелаеву в Черноморце и т.д., но это не игроки Динамо, по-крайней мере того Динамо, что я знал очень давно...
    Это ж вроде у Сидорчука зарплата под два миллиона в год? Если да, то Ворскла офигеет.
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 23.07.2021 20:15
    -1
    Вы скажете - это костяк сборной!! Увы да, но после ЕВРО я иначе стал думать, и мать твою игроки Зари - сыграли бы как минимум лучше...
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 23.07.2021 20:07
    -1
    Я теперь буду лояльно комментировать динаму, а то ваш модератор на спирт уа трусы потеряет от ненависти, так вот, хочу, чтоб этот состав, тот который с 12го года, исчез, тогда Динамо - это будет Динамо, ну а Сидору с компанией всегда заплатят например в Ворскле, Шапаренку и Шелаеву в Черноморце и т.д., но это не игроки Динамо, по-крайней мере того Динамо, что я знал очень давно...
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 23.07.2021 19:58
    -1
    Это да дружище, но кроме ЦФ ещё и АПЗ штуки две, и левый хав не помешали-бы, а где их взять?
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 19:53
    0
    Главное чтобы с Вербичем все было хорошо
    Ну и очередная игра показала , что ЦФ просто необходим
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 23.07.2021 20:24
    +1
    __FunnyCat__, 23.07.2021 20:22
    Да крот, в финал бы вышли
    А игроки Мариуполя его бы выиграли
    Не знаю... за Динамо болел с 1980го, как переселился сюда, но тебе виднее..
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 20:26
    0
    Liverpool, 23.07.2021 20:24
    Не знаю... за Динамо болел с 1980го, как переселился сюда, но тебе виднее..
    Забей на неё, это ботиха местная, которая почти каждый день создаёт себе новые аккаунты.
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 23.07.2021 20:26
    0
    Самое интерсное - тогда даже команды Шахтёр не знал, Спартак был наш враг...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 20:24
    0
    Predator, 23.07.2021 20:18
    Очередная игра показала что дерьнамо это убогое днище . Позорники
    В Украине уже чемп стартовал, эти автобусники товарняки катают, не треш ли?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 20:23
    0
    Очередной позор автобусников, хотя им не привыкать.
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 23.07.2021 20:22
    0
    Ну так а я как сказал?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 23.07.2021 20:19
    0
    Liverpool, 23.07.2021 19:58
    Это да дружище, но кроме ЦФ ещё и АПЗ штуки две, и левый хав не помешали-бы, а где их взять?
    Короче надо менять всю команду. Одни бревна играют
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 23.07.2021 20:16
    0
    Liverpool, 23.07.2021 20:07
    Я теперь буду лояльно комментировать динаму, а то ваш модератор на спирт уа трусы потеряет от ненависти, так вот, хочу, чтоб этот состав, тот который с 12го года, исчез, тогда Динамо - это будет Динамо, ну а Сидору с компанией всегда заплатят например в Ворскле, Шапаренку и Шелаеву в Черноморце и т.д., но это не игроки Динамо, по-крайней мере того Динамо, что я знал очень давно...
    Это ж вроде у Сидорчука зарплата под два миллиона в год? Если да, то Ворскла офигеет.
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 19:53
    0
    Главное чтобы с Вербичем все было хорошо
    Ну и очередная игра показала , что ЦФ просто необходим
    Ссылка
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