Проверка середняком Бундеслиги. Динамо сыграло вничью с Унионом

Киевское «Динамо» провело очередной контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником «бело-синих» стал представитель немецкой Бундеслиги – берлинский «Унион». Отметим, что ровно год назад румынский специалист Мирча Луческу возглавил киевский клуб.

В первом тайме киевляне больше владели мячом, но крайне редко угрожали воротам соперников. Единственная голевая возможность у «бело-синих» возникла после удара Кулача, с которым справился голкипер Буск. А вот «Унион» свой момент реализовал. У Воглсаммера не особо получился удар с линии штрафной, но после рикошета мяч влетел в «девятку» ворот «Динамо». Перед перерывом Авонйи едва не удвоил преимущество берлинцев: на этот раз киевлянам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

На второй тайм тренерский штаб «Динамо» полностью обновил состав команды, и киевляне сразу сравняли счет. Комбинация «бело-синих» завершилась скидкой Буяльского на Вербича, и точным ударом словенца. К сожалению, вскоре Вербич получил повреждение, и его на поле заменил Шкурин.

В дальнейшем киевляне владели небольшим преимуществом, а в конце матча едва не вырвали победу. Де Пена из убойной позиции пробил выше ворот.

В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью. В понедельник у «Динамо» запланирован контрольный поединок с испанским «Вильярреалом».

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Унион» – 1:1

Вербич (47) – Воглсаммер (36)

Родригес (31), Гармаш (32) – Андрих (44)

«Динамо» (первый тайм): Бущан, Кендзёра, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Гармаш, Родригеc, Кулач.

«Динамо» (второй тайм): Бойко, Шабанов, Попов, Тымчик, Сидклей, Караваев, Андриевский, Буяльский, Шепелев, Де Пена, Вербич (Шкурин, 59).

«Унион»: Буск, Фридрих, Риерсон, Узтунали, Воглсаммер (Саного, 79), Авонйи, Эндо Кейта, Гисельман, Харагучи, Баумгартль, Андрих.

Стадион «Спортплятц Кематен» (Кематен, Австрия)

ДИНАМО - УНИОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА