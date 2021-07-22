Динамо Киев
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Унион Берлин
23.07.2021 18:00

Динамо – Унион. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка киевского клуба

  • 22.07.2021 23:42
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Динамо – Унион. Текстовая трансляция матча
© Динамо Киев

В пятницу, 23 июля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и немецким «Унионом». Игра состоится в Кематене (Австрия) на поле стадиона «Спортплятц Кематен», начало - в 17:00.

Для УПЛ в начале сезона были проблемы с участниками, поэтому киевское «Динамо» пропускает первый тур. Мирча Луческу решил не ограничиваться традиционными тренировками или спаррингами с дублем, а проводить матчи с хорошими соперниками. Матчи с «Ниццей» (1:2) и «Атлетиком» (0:1) показали, что киевской команде есть к чему стремиться в плане игры. Возможно, пауза в календаре как раз будет для киевлян кстати, лучше сыграется состав. Илья Шкурин, от которого так много ждут болельщики, провалил последнюю игру с испанским клубом, так что имеет прекрасный шанс реабилитироваться. Тем более, что дальше соперники будут еще серьезнее ( «Вильярреал», «Интер»), и второй тур чемпионата наступит быстро, поэтому хорошая игровая форма - это необходимость.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Унион».

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Источник — Sport.ua

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