Динамо Киев
1 : 2
Ницца
17.07.2021, FT

Упущенная победа. Динамо уступило Ницце в товарищеском матче

Очередной гол Ильи Шкурина не помог коллективу Мирчи Луческу

  • 17.07.2021 22:47
  • 3861 просмотр
  • 18 комментариев
Упущенная победа. Динамо уступило Ницце в товарищеском матче
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Клубный футбол Украины находится в преддверии старта нового напряженного сезона, который для киевского «Динамо» пройдет в контексте выполнения крайне ответственной задачи – защиты титула чемпиона страны, добытого в минувшем футбольном году. Цель крайне амбициозная, поэтому и подготовка команды Мирчи Луческу к новому сезону является достаточно серьезной – в плотном календаре матчей нашлось место для противостояния против представителя французской Лиги 1 – «Ниццы».

Коллектив Кристофа Галтье еще нескоро будет стартовать в своем национальном первенстве, поэтому на данном этапе просто вкатывался в тренировочный процесс посредством проведения товарищеских матчей, между которыми время на отдых, поначалу, было куда больше, чем у украинской команды. Однако, сутками ранее «орлята» проиграли «Бастии» (0:1), поэтому в физическом плане их кондиции могли в чем-то уступать киевлянам, отдыхавшим на день больше после своей игры против «Эвиана» (3:0).

В первом тайме нашего поединка мы столкнулись с достаточно очевидным превосходством подопечных Луческу по степени подготовки к поединку, что позволяло им нивелировать фактор преимущество отдельных исполнителей соперников в игровом классе. «Динамо» меньше владело мячом на чужой половине, в то время как футболисты «Ниццы» буквально каждую свою атаку загоняли на фланги, где далеко не всегда качественно удавалось справляться Дубинчаку и Тымчику.

Однако, долгое время у команды Галтье ничего не получалось создать кроме нескольких перспективных прострелов, а также ситуации с ударом от Гуири с правого угла вратарской, который смело закрыл собой Денис Бойко. Киевляне, в свою очередь, к успеху пришли фактически с первой попытки. Подача штрафного из глубины левого фланга от Карлоса Де Пены на 38-й минуте пришлась точно на голову Сироты на дальней штанге, после чего защитник сбросил мяч вдоль лицевой границы вратарской на Илью Шкурина в свободную позицию перед воротами.

На фоне третьего гола новичка «Динамо» образца этого межсезонья, его партнеры по атаке даже перспективно начали активно перемещаться на чужой половине поля, однако аккурат к всплеску активности со стороны украинского чемпиона пришелся свисток на перерыв. Луческу вновь не стал сохранять Шкурина на вторую половину матча, поэтому на поле мы увидели Владислава Супрягу. Как можно было догадаться, к улучшению качества атак «бело-синих» это не привело, хотя в старании форварда нельзя было упрекнуть.

Ближе к экватору второго тайма французский коллектив непозволительно много начал находиться с мячом перед штрафной соперников, результатом чего стал вполне прогнозируемый забитый им мяч. Вот только то, как пропустил в ближний от себя угол удар из-за пределов штрафной от Ндойе, пусть и из-под защитника, Бущан, вызывало большие вопросы к только что вернувшемуся в игру лучшему игроку сборной Украины на прошедшем Евро-2020.

Команде Галтье после ситуативного успеха уж слишком легко дался финальный отрезок матча. «Динамо» играло от мяча, однако допустило фатальную ошибку при розыгрыше стандартного положения – прямо как соперники до перерыва. Навес со штрафного на левом фланге в районе 80-й минуты проходил без контроля со стороны игроков киевлян, которые просто смотрели как соперники оставляют в центре мяч для удара Труйе под правую штангу в ходе целой серии передач в касание. Внушительного ответа на такие выпады у команды Луческу уже не нашлось.

Свой следующий товарищеский матч «Динамо» сыграет против французского «Этуаля» уже завтра, 18 июля. Начало в 18:00.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Ницца» - 1:2

Шкурин, 38  – Ндойе, 70, Труйе, 80

 Вивчаренко, 81 – Аталь, 39, Тодибо, 51

«Динамо» Киев: Бойко (Бущан, 46) – Дубинчак (Вивчаренко, 75), Сирота, Кендзера, Тымчик – Шепелев (Гармаш, 63), Андриевский (Коробенко, 75) – Де Пена (Бенито, 75), Буяльский (Леднев, 63), Родригес (Антюх, 63) – Шкурин (Супряга, 46).

«Ницца»: Бенитес – Тодибо, Данилюк, Нсоки (Амрауи, 46) – Камара, Тюрам, Смит, Аталь – Ндойе, Гури, Стенгс.

Стадион: «Стад Арбер» (Мерен, Швейцария).

ДИНАМО КИЕВ-НИЦЦА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:50
    -2
    Face Control, 17.07.2021 23:45
    Мне кажется они от этих надругательств только удовольствие получают, тем более им не привыкать.
    Ну вряд-ли они мазохисты Просто выиграли случайно чемпионат при полном попустительстве Шахты. Теперь шото хотят построить из того шлака который понабрали, только пулю-ж из г.... не вылепить
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 17.07.2021 23:45
    0
    --smart-Forever, 17.07.2021 23:38
    Похоже шо следующий товарняк с Вилльярреалом.
    Мне даже страшно подумать как они надругаются над киевом.
    Мне кажется они от этих надругательств только удовольствие получают, тем более им не привыкать.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 17.07.2021 23:44
    0
    Zp0rt, 17.07.2021 23:20
    Почему столицу Украины с маленькой буквы пишешь?
    Будет писать с большой когда ты будешь писать с большой Донецк и не перекривляя название города.
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:38
    +1
    Face Control, 17.07.2021 23:36
    И это какая там команда Франции? 9?
    Похоже шо следующий товарняк с Вилльярреалом.
    Мне даже страшно подумать как они надругаются над киевом.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 17.07.2021 23:36
    0
    --smart-Forever, 17.07.2021 23:35
    Смотрел игру, плевался от игры одноразового шампиньона - Ницца возила это стадо недофутболистов как хотела
    И это какая там команда Франции? 9?
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:35
    +1
    Face Control, 17.07.2021 23:30
    Шо, опять автобусный позор? Впрочем, ничего нового.
    Смотрел игру, плевался от игры одноразового шампиньона - Ницца возила это стадо недофутболистов как хотела
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 17.07.2021 23:31
    0
    --smart-Forever, 17.07.2021 23:23
    Если так и дальше не пойдёт игра у киева в товарняках с ноунеймами, то Джуниору придётся для чемпионата в срочном порядке организовать работу в цеху по пошиву шуб в 2 смены
    Им в этом сезоне даже это не поможет.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 17.07.2021 23:30
    -1
    Шо, опять автобусный позор? Впрочем, ничего нового.
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 17.07.2021 23:25
    -1
    --smart-Forever, 17.07.2021 23:23
    Если так и дальше не пойдёт игра у киева в товарняках с ноунеймами, то Джуниору придётся для чемпионата в срочном порядке организовать работу в цеху по пошиву шуб в 2 смены
    Следующие матчи Динамо Киев с Вильярреалом, Атлетико Бильбао и миланским Интером. С кем будет играть твой чернокожий сброд донецкий?
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:23
    -1
    Если так и дальше не пойдёт игра у киева в товарняках с ноунеймами, то Джуниору придётся для чемпионата в срочном порядке организовать работу в цеху по пошиву шуб в 2 смены
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 17.07.2021 23:20
    -3
    --smart-Forever, 17.07.2021 23:18
    Судя по результату и 2-й тур с Вересом киеву нужно пропускать, чтобы не опозориться
    Почему столицу Украины с маленькой буквы пишешь?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 17.07.2021 23:18
    0
    а у шахти коли товарняки? чи без підготовки чемп почнуть?
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:18
    -4
    Судя по результату и 2-й тур с Вересом киеву нужно пропускать, чтобы не опозориться
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 17.07.2021 23:17
    -5
    Интересно, кто первый не выдержит?))
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 17.07.2021 23:05
    -5
    Что-то донецкие не пишут. Наверное чечены сегодня не дают им покоя. Ну держитесь там
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 17.07.2021 23:01
    +1
    Віктор Дегтяренко, 17.07.2021 22:58
    то чуство когда 9ая команда франции убивает первую в Украине
    Полу-дубль Динамо Киев. И не убивает. Матч смотреть нужно было
    Ссылка
    Віктор Дегтяренко
      Віктор Дегтяренко, 17.07.2021 22:58
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    то чуство когда 9ая команда франции убивает первую в Украине
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 17.07.2021 22:51
    0
    Замёрзли во втором тайме. То ли дело будет у нас, при +32.
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:38
    +1
    Face Control, 17.07.2021 23:36
    И это какая там команда Франции? 9?
    Похоже шо следующий товарняк с Вилльярреалом.
    Мне даже страшно подумать как они надругаются над киевом.
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:35
    +1
    Face Control, 17.07.2021 23:30
    Шо, опять автобусный позор? Впрочем, ничего нового.
    Смотрел игру, плевался от игры одноразового шампиньона - Ницца возила это стадо недофутболистов как хотела
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 17.07.2021 23:01
    +1
    Віктор Дегтяренко, 17.07.2021 22:58
    то чуство когда 9ая команда франции убивает первую в Украине
    Полу-дубль Динамо Киев. И не убивает. Матч смотреть нужно было
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 17.07.2021 23:45
    0
    --smart-Forever, 17.07.2021 23:38
    Похоже шо следующий товарняк с Вилльярреалом.
    Мне даже страшно подумать как они надругаются над киевом.
    Мне кажется они от этих надругательств только удовольствие получают, тем более им не привыкать.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 17.07.2021 23:44
    0
    Zp0rt, 17.07.2021 23:20
    Почему столицу Украины с маленькой буквы пишешь?
    Будет писать с большой когда ты будешь писать с большой Донецк и не перекривляя название города.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 17.07.2021 23:36
    0
    --smart-Forever, 17.07.2021 23:35
    Смотрел игру, плевался от игры одноразового шампиньона - Ницца возила это стадо недофутболистов как хотела
    И это какая там команда Франции? 9?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 17.07.2021 23:31
    0
    --smart-Forever, 17.07.2021 23:23
    Если так и дальше не пойдёт игра у киева в товарняках с ноунеймами, то Джуниору придётся для чемпионата в срочном порядке организовать работу в цеху по пошиву шуб в 2 смены
    Им в этом сезоне даже это не поможет.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 17.07.2021 23:18
    0
    а у шахти коли товарняки? чи без підготовки чемп почнуть?
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 17.07.2021 22:51
    0
    Замёрзли во втором тайме. То ли дело будет у нас, при +32.
    Ссылка
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