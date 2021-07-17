Упущенная победа. Динамо уступило Ницце в товарищеском матче

Клубный футбол Украины находится в преддверии старта нового напряженного сезона, который для киевского «Динамо» пройдет в контексте выполнения крайне ответственной задачи – защиты титула чемпиона страны, добытого в минувшем футбольном году. Цель крайне амбициозная, поэтому и подготовка команды Мирчи Луческу к новому сезону является достаточно серьезной – в плотном календаре матчей нашлось место для противостояния против представителя французской Лиги 1 – «Ниццы».



Коллектив Кристофа Галтье еще нескоро будет стартовать в своем национальном первенстве, поэтому на данном этапе просто вкатывался в тренировочный процесс посредством проведения товарищеских матчей, между которыми время на отдых, поначалу, было куда больше, чем у украинской команды. Однако, сутками ранее «орлята» проиграли «Бастии» (0:1), поэтому в физическом плане их кондиции могли в чем-то уступать киевлянам, отдыхавшим на день больше после своей игры против «Эвиана» (3:0).



В первом тайме нашего поединка мы столкнулись с достаточно очевидным превосходством подопечных Луческу по степени подготовки к поединку, что позволяло им нивелировать фактор преимущество отдельных исполнителей соперников в игровом классе. «Динамо» меньше владело мячом на чужой половине, в то время как футболисты «Ниццы» буквально каждую свою атаку загоняли на фланги, где далеко не всегда качественно удавалось справляться Дубинчаку и Тымчику.



Однако, долгое время у команды Галтье ничего не получалось создать кроме нескольких перспективных прострелов, а также ситуации с ударом от Гуири с правого угла вратарской, который смело закрыл собой Денис Бойко. Киевляне, в свою очередь, к успеху пришли фактически с первой попытки. Подача штрафного из глубины левого фланга от Карлоса Де Пены на 38-й минуте пришлась точно на голову Сироты на дальней штанге, после чего защитник сбросил мяч вдоль лицевой границы вратарской на Илью Шкурина в свободную позицию перед воротами.



На фоне третьего гола новичка «Динамо» образца этого межсезонья, его партнеры по атаке даже перспективно начали активно перемещаться на чужой половине поля, однако аккурат к всплеску активности со стороны украинского чемпиона пришелся свисток на перерыв. Луческу вновь не стал сохранять Шкурина на вторую половину матча, поэтому на поле мы увидели Владислава Супрягу. Как можно было догадаться, к улучшению качества атак «бело-синих» это не привело, хотя в старании форварда нельзя было упрекнуть.



Ближе к экватору второго тайма французский коллектив непозволительно много начал находиться с мячом перед штрафной соперников, результатом чего стал вполне прогнозируемый забитый им мяч. Вот только то, как пропустил в ближний от себя угол удар из-за пределов штрафной от Ндойе, пусть и из-под защитника, Бущан, вызывало большие вопросы к только что вернувшемуся в игру лучшему игроку сборной Украины на прошедшем Евро-2020.



Команде Галтье после ситуативного успеха уж слишком легко дался финальный отрезок матча. «Динамо» играло от мяча, однако допустило фатальную ошибку при розыгрыше стандартного положения – прямо как соперники до перерыва. Навес со штрафного на левом фланге в районе 80-й минуты проходил без контроля со стороны игроков киевлян, которые просто смотрели как соперники оставляют в центре мяч для удара Труйе под правую штангу в ходе целой серии передач в касание. Внушительного ответа на такие выпады у команды Луческу уже не нашлось.



Свой следующий товарищеский матч «Динамо» сыграет против французского «Этуаля» уже завтра, 18 июля. Начало в 18:00.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Ницца» - 1:2

Шкурин, 38 – Ндойе, 70, Труйе, 80



Вивчаренко, 81 – Аталь, 39, Тодибо, 51

«Динамо» Киев: Бойко (Бущан, 46) – Дубинчак (Вивчаренко, 75), Сирота, Кендзера, Тымчик – Шепелев (Гармаш, 63), Андриевский (Коробенко, 75) – Де Пена (Бенито, 75), Буяльский (Леднев, 63), Родригес (Антюх, 63) – Шкурин (Супряга, 46).

«Ницца»: Бенитес – Тодибо, Данилюк, Нсоки (Амрауи, 46) – Камара, Тюрам, Смит, Аталь – Ндойе, Гури, Стенгс.

Стадион: «Стад Арбер» (Мерен, Швейцария).

ДИНАМО КИЕВ-НИЦЦА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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