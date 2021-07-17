Динамо Киев
0 : 0
Ницца
17.07.2021 21:00

Все еще без сборников. Буяльский и Шкурин - в основе на спарринг Динамо

Киевляне проведут спарринг в Швейцарии

  • 17.07.2021 20:24
  • 1252 просмотра
  • 1 комментарий
Все еще без сборников. Буяльский и Шкурин - в основе на спарринг Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

В 21:00 «Динамо» начнет 4-й спарринг на втором сборе в Швейцарии. Соперником будет «Ницца».

Отметим, что в расположение киевлян вернулись сборники после Евро-2020, однако их нет в стартовом составе.

Динамо: Бойко, Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригеш, Де Пена, Шкурин

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 17.07.2021 20:30
    +1
    наигрывают футболистов, удачи Динамо! Новый чемпионат принесёт нам много интересного
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 17.07.2021 20:30
    +1
    наигрывают футболистов, удачи Динамо! Новый чемпионат принесёт нам много интересного
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности