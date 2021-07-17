Все еще без сборников. Буяльский и Шкурин - в основе на спарринг Динамо

В 21:00 «Динамо» начнет 4-й спарринг на втором сборе в Швейцарии. Соперником будет «Ницца».
Отметим, что в расположение киевлян вернулись сборники после Евро-2020, однако их нет в стартовом составе.
Динамо: Бойко, Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригеш, Де Пена, Шкурин
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Источник — Sport.ua
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