Динамо Киев
1 : 2
Ницца
17.07.2021, FT

Динамо – Ницца – 1:2. Опять забил Шкурин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Швейцарии

  • 18.07.2021 01:05
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Динамо – Ницца – 1:2. Опять забил Шкурин. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

17 июля киевское «Динамо» провело четвертый спарринг в рамках предсезонной подготовки в Швейцарии. Бело-синие проиграли «Ницце» (2:3), девятой команде по итогам прошлого чемпионата Франции.

Свой следующий матч на сборах киевское «Динамо» проведет 18 июля в 18:00 по киевскому времени – со швейцарским «Этуалем».

Товарищеский матч

17 июля 2021. Мерен (Швейцария), «Стад де Арбер».

«Динамо» (Украина)  «Ницца» (Франция)  1:2

Голы: Шкурин, 37 – Ндойе, 70, Труйе, 80.

«Динамо»: Бойко (Бущан, 46) – Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 75) – Андриевский (Коробенко, 75), Шепелев (Гармаш, 63), Буяльский (Леднев, 63), Родригес (Антюх, 63), де Пена (Бенито, 75) – Шкурин (Супряга, 46).

«Ницца» (стартовый состав): Бенитес – Аталь, Данилюк, Тодибо, Нсоки, Стенгс, Смит, Тюрам, Камара, Гуири, Ндойе.

Предупреждения: Вивчаренко, 81 – Аталь, 39, Пельмар, 52, Труйе, 86.

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Источник — Sport.ua

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