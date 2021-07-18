Динамо – Ницца – 1:2. Опять забил Шкурин. Видео голов и обзор матча

17 июля киевское «Динамо» провело четвертый спарринг в рамках предсезонной подготовки в Швейцарии. Бело-синие проиграли «Ницце» (2:3), девятой команде по итогам прошлого чемпионата Франции.
Свой следующий матч на сборах киевское «Динамо» проведет 18 июля в 18:00 по киевскому времени – со швейцарским «Этуалем».
Товарищеский матч
17 июля 2021. Мерен (Швейцария), «Стад де Арбер».
«Динамо» (Украина) – «Ницца» (Франция) – 1:2
Голы: Шкурин, 37 – Ндойе, 70, Труйе, 80.
«Динамо»: Бойко (Бущан, 46) – Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 75) – Андриевский (Коробенко, 75), Шепелев (Гармаш, 63), Буяльский (Леднев, 63), Родригес (Антюх, 63), де Пена (Бенито, 75) – Шкурин (Супряга, 46).
«Ницца» (стартовый состав): Бенитес – Аталь, Данилюк, Тодибо, Нсоки, Стенгс, Смит, Тюрам, Камара, Гуири, Ндойе.
Предупреждения: Вивчаренко, 81 – Аталь, 39, Пельмар, 52, Труйе, 86.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.