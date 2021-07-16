Динамо Киев
0 : 0
Ницца
17.07.2021 21:00

Динамо Киев – Ницца. Текстовая трансляция матча

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  • 16.07.2021 20:47
  • 1185 просмотров
  • 2 комментария
Динамо Киев – Ницца. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В субботу, 17-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и «Ницца». Матч пройдет в Веве (Швейцария), на поле стадиона «Стад Копе», начало в 21:00.

Подопечные Мирчи Луческу входят в заключительный этап предсезонных сборов, который для них будет сопровождаться поединками против действительно сильных команд. В частности, к таковым можно смело отнести французскую «Ниццу», которая имеет один из наиболее молодых по среднему возрасту игроков составов в Лиге 1, однако это не помешало коллективу Кристофа Галтье забраться на девятую строчку по итогам прошлого сезона национального первенства. К слову, в этой игре мы можем увидеть «сборников» киевлян.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ницца».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 16.07.2021 21:15
    -2
    Пришли сборники - теперь можно поиграть и на полу-спущенных. А пропустить 2-3 банки - думаю никто не обидится
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    Nashwill
    online
      Nashwill, 16.07.2021 20:57
    +2
    Вдалої гри,щоб без травм!
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    Nashwill
    online
      Nashwill, 16.07.2021 20:57
    +2
    Вдалої гри,щоб без травм!
    Ссылка
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