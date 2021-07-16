В субботу, 17-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и «Ницца». Матч пройдет в Веве (Швейцария), на поле стадиона «Стад Копе», начало в 21:00.

Подопечные Мирчи Луческу входят в заключительный этап предсезонных сборов, который для них будет сопровождаться поединками против действительно сильных команд. В частности, к таковым можно смело отнести французскую «Ниццу», которая имеет один из наиболее молодых по среднему возрасту игроков составов в Лиге 1, однако это не помешало коллективу Кристофа Галтье забраться на девятую строчку по итогам прошлого сезона национального первенства. К слову, в этой игре мы можем увидеть «сборников» киевлян.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ницца».