Динамо – Унион – 1:1. Игры с Вильярреалом не будет. Видео голов и обзор

Киевское «Динамо» начало игровую программу третьего, австрийского, предсезонного сбора матчем с представителем немецкой Бундеслиги – берлинским «Унионом». В поединке была зафиксирована ничья (1:1).
Отметим, что контрольный матч «Динамо» с «Вильярреалом» отменен, так как в испанском клубе вспышка коронавируса.
Товарищеский матч
23 июля 2021 года. Sportplatz Kematen, Кематен, Австрия
«Динамо» Киев (Украина) – «Унион» Берлин (Германия) – 1:1
Голы: Вербич, 47 – Воглзаммер, 36.
«Динамо» (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко, Гармаш, Цыганков, Родригес – Кулач.
«Динамо» (2-й тайм): Бойко – Тымчик, Попов, Шабанов, Сидклей – Андриевский, Шепелев, Буяльский, Караваев, де Пена – Вербич (Шкурин, 59).
«Унион»: Буск – Фридрих (к), Риерсон, Узтунали, Воглзаммер (Саного, 79), Авонйи, Эндо, Гисельман, Харагучи, Баумгарт, Андрич.
Предупреждения: Родригес, 31, Гармаш, 32 – Андрич, 44.
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Унион Берлин.
Источник — ФК Динамо Киев
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