Динамо — Унион. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на товарищеский матч «Динамо» Киев – «Унион» Берлин.

«Киевское «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону сыграло уже ряд матчей. Сначала динамовцы сыграли в голевые ничьи с «Базелем» (4:4), «Лозанной» (1:1), «Люцерном» (3:3) и «Серветтом» (1:1). Затем киевляне проиграли «Ницце» (1:2) и «Атлетику» Бильбао (0:1).

Матч первого тура УПЛ нового сезона «Динамо» сыграет позже, а потому киевская команда сыграет еще два дополнительных спарринга на третьих-мини сборах. Одним из товарищеских поединков для киевлян будет спарринг с берлинским «Унионом», который в прошлом сезоне Бундеслиги финишировал на седьмом месте.

Результат товарищеского матча предсказывать сложно, но поставлю на то, что «Динамо» не проиграет в спарринге с «Унионом» из Берлина», - сказал Козьбан.

Матч «Динамо» Киев – «Унион» Берлин состоится 23-го июля. Начало встречи в 18:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.