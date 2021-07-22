Динамо — Унион. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Специалист поделился ожиданиями от товарищеского поединка

  • 22.07.2021 16:52
  • 434 просмотра
  • 2 комментария
Динамо — Унион. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Динамо Киев

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на товарищеский матч «Динамо» Киев – «Унион» Берлин.

«Киевское «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону сыграло уже ряд матчей. Сначала динамовцы сыграли в голевые ничьи с «Базелем» (4:4), «Лозанной» (1:1), «Люцерном» (3:3) и «Серветтом» (1:1). Затем киевляне проиграли «Ницце» (1:2) и «Атлетику» Бильбао (0:1).

Матч первого тура УПЛ нового сезона «Динамо» сыграет позже, а потому киевская команда сыграет еще два дополнительных спарринга на третьих-мини сборах. Одним из товарищеских поединков для киевлян будет спарринг с берлинским «Унионом», который в прошлом сезоне Бундеслиги финишировал на седьмом месте.

Результат товарищеского матча предсказывать сложно, но поставлю на то, что «Динамо» не проиграет в спарринге с «Унионом» из Берлина», - сказал Козьбан.

Матч «Динамо» Киев – «Унион» Берлин состоится 23-го июля. Начало встречи в 18:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

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Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 22.07.2021 17:24
    0
    king-kong71 как обычно, в приклеенных намертво суперклеем перчатках
    В туалете видимо так удобнее по -большому ходить - потом можно и об траву вытереть
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 22.07.2021 17:17
    -2
    Дима, конечно, лизнул Джуниору, наверное получит сладкую конфетку
    А Фаня Кисуля получит при этом дополнительную порцию Вискаса
    Ну давайте и я повангую
    Унион, как и Атлетик, будет возить рылом весь матч малохольных
    При этом удары в створ ворот будут такие: 31 : -1
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 22.07.2021 17:24
    0
    king-kong71 как обычно, в приклеенных намертво суперклеем перчатках
    В туалете видимо так удобнее по -большому ходить - потом можно и об траву вытереть
    Ссылка
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