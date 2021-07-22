Динамо Киев
0 : 0
Унион Берлин
23.07.2021 18:00

Динамо — Унион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Товарищеский поединок состоится в пятницу, 23 июля, в 18:00

  • 22.07.2021 17:26
  • 667 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо — Унион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев

В пятницу, 23 июля, киевское «Динамо» проведет седьмой контрольный матч на втором тренировочном сборе, в котором встретится с немецкой командой «Унион».

Спарринг начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 22.07.2021 17:57
    0
    Был 2 года назад на стадионе Униона в Берлине
    Интересный у них стадио, а вокруг лес
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 22.07.2021 17:57
    0
    Был 2 года назад на стадионе Униона в Берлине
    Интересный у них стадио, а вокруг лес
    Ссылка
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