Динамо — Унион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 23 июля, киевское «Динамо» проведет седьмой контрольный матч на втором тренировочном сборе, в котором встретится с немецкой командой «Унион».
Спарринг начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Интересный у них стадио, а вокруг лес
Интересный у них стадио, а вокруг лес
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