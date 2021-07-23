ОФИЦИАЛЬНО. Контрольный матч Динамо с Вильярреалом отменен

«Вильярреал» официально сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в команде. Идет ли речь об игроках или сотрудниках тренерского штаба команды, не сообщается. Зараженные уже отправились на самоизоляцию.

В связи со вспышкой коронавируса в команде «Вильярреал» отменил три предстоящих контрольных матча: против венгерского «Гонведа» (24 июля), «Динамо» Киев (26 июля) и берлинской «Герты» (28 июля).

Следующий контрольный матч, который запланировал у «Вильярреала» - против «Марселя» 31 июля. Его пока что решили не отменять.