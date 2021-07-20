Динамо Киев
0 : 1
Атлетик
20.07.2021, FT

И Шкурин не помог. Динамо уступило Атлетику в контрольном поединке

Клуб из Бильбао забил единственный гол в матче усилиями Иньяки Уильямса

  • 20.07.2021 17:50
  • 5667 просмотров
  • 42 комментария
И Шкурин не помог. Динамо уступило Атлетику в контрольном поединке
© Динамо Киев

В этом матче было два момента, которые лежали на поверхности - как покажет себя «Динамо» в матче с непростым испанским клубом и продолжит ли свою голевую серию белорусский новичок киевлян? Все ответы мы получили.

Первый тайм начал экспериментальный (точнее, не совсем основной) состав «Динамо» - в частности, Бойко на воротах, Дубинчак слева, Андриевский в опорной зоне, Тымчик на правом фланге, Вербич в нападении (хотя словенский полузащитник провел там немало матчей). Рискнем спрогнозировать, что Беньямин после травмы потерял скорость и резкость, необходимые для игры на фланге, поэтому, учитывая также не слишком веселую картину в нападении, решено наигрывать словенца на острие атаки.

Матч начался без моментов. То есть, для «Динамо» без моментов, потому что испаннцы могли забивать дважды, но сначала Вивьен простил, пробив мимо с линии вратарской, а через несколько минут Беренгер издалека попал в правую стойку ворот. Это были самые заметные мгновения тайма, поскольку было много борьбы, поперечных передач, потерь, плохих навесов (этим особенно грешил Дубинчак). И больше ничего - ни у нас, ни у испанцев.

На вторую половину вышли совсем другие составы у обеих команд. И если на игре киевской команды это не сказалось никак (например, Миколенко подхватил эстафету плохих навесов), то «Атлетик» заиграл веселее и выжал максимум из минимума - красивую комбинацию «веером» завершил Иньяки Уильямс на 77 минуте. И сразу же Мирча Луческу снял с игры Шкурина, который, наверное, коснулся мяча чуть ли не один раз. Белорус после замены выглядел очень подавленным. Кулач, который заменил Илью, запомнился разве что желтой карточкой. И все.

Ничего не показав, киевляне завершили первый из топ-матчей на сборах. Но, конечно, мы готовы простить и не такую ​​игру в товарищеских матчах, если в официальных будет совсем другая картина. Двигаемся дальше.

Товарищеский матч. 

«Динамо» – «Атлетик» – 0:1.

 Иньяки Уильямс, 77.

 Кулач, 83.

«Динамо» (первый тайм): Бойко, Тымчик, Сирота, Забарный, Дубинчак, Андриевский, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Вербич.

«Атлетик» (первый тайм): Агирресабала, Мартинес, Муньяин, Беренгер, Вильялибре, Руди Гарсия, Баленсиага, Венседор, Вивьен, Прадос, Печарроман.

«Динамо» (второй тайм): Бущан, Караваев, Кендзера, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Леднев, Родригес, Антюх, Шкурин (Кулач, 78).

«Атлетик» (второй тайм): Эскиета, Капа, Нуньес, Альварес, Лекуэ, Дани Гарсия, Лопес, Николас Уильямс, Серрано, Рауль Гарсия (Заррага, 61), Иньяки Уильямс.

Мерен (Швейцария)

ДИНАМО - АТЛЕТИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Magistr
    online
      Magistr, 20.07.2021 19:03
    -1
    Magistr, 20.07.2021 18:55
    Днипро тоже в финале ЛЕ играло. И где сейчас Днипро?
    Металлист в полуфинале ЛЕ играл. И где сейчас Металлист?
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 20.07.2021 18:55
    -3
    Igor-fanDK, 20.07.2021 18:53
    Играли с командой, которая восемь раз выигрывал чемпионат страны и двадцать четыре раза побеждала в Кубке Короля. В Второе место в Испании по количеству выигранных кубков Испании. Это вам не Оболонь
    Днипро тоже в финале ЛЕ играло. И где сейчас Днипро?
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 20.07.2021 18:55
    -2
    Predator, 20.07.2021 18:52
    . Что и требовалось доказать. Уровень дыряво это эвиан
    Суркису нужно подогнать вагон шуб, чтобы в группе лиги Чемпионов были Дивонн, Сьён и Эвиан
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 20.07.2021 18:53
    +1
    Играли с командой, которая восемь раз выигрывал чемпионат страны и двадцать четыре раза побеждала в Кубке Короля. В Второе место в Испании по количеству выигранных кубков Испании. Это вам не Оболонь
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 20.07.2021 18:52
    -2
    . Что и требовалось доказать. Уровень дыряво это эвиан
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 18:50
    -1
    Очередной позор, впрочем, ничего нового.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 18:48
    -2
    Sosed12345, 20.07.2021 18:45
    Эти "доходяги" в прошлом сезоне твой недоклюб по всем фронтам нагнули
    Нагнули? Победили 1:0 и проиграли 0:3. Это нагнули?
    Ссылка
    Mole-M@ks__7777
    online
      Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 18:46
    -1
    --smart-Forever, 20.07.2021 18:45
    Удары по воротам??
    Да их возюкали рылом по асфальту весь матч
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 20.07.2021 18:45
    -1
    --smart-Forever, 20.07.2021 17:55
    Это вам не с Дивоном баловаться.
    С такими командами как Атлетик, динамко - сладкая булочка для испанцев

    Ну, ничё, вы тренируйтесь и дальше, доходяги!
    Эти "доходяги" в прошлом сезоне твой недоклюб по всем фронтам нагнули
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 20.07.2021 18:45
    -1
    Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 18:39
    Что там дынамо д. но снова проиграла ,ну да эТО ИМ НЕ Фк диван с 10 лиги А удары по воротам Атлетику были ?кто знает
    Удары по воротам??
    Да их возюкали рылом по асфальту весь матч
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 20.07.2021 18:43
    0
    От такой игры Динамо хочется просто блевать.
    Ссылка
    Minolt
    online
      Minolt, 20.07.2021 18:41
    +1
    Унылое зрелище. На такой "футбол " люди не ходят
    Ссылка
    Mole-M@ks__7777
    online
      Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 18:39
    -3
    Что там дынамо д. но снова проиграла ,ну да эТО ИМ НЕ Фк диван с 10 лиги А удары по воротам Атлетику были ?кто знает
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 18:35
    -5
    Кто бы что не говорил, но новички у ДК все топовые
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 20.07.2021 18:33
    -4
    SevaCherkago, 20.07.2021 18:15
    Какой бы результат не был, это не с Оболонью вату катать))))
    Утешай себя этим, дыр.кофан
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 20.07.2021 18:24
    -1
    Рождённые в Автобусе, 20.07.2021 17:53
    Даже страшно подумать что будут делать с этим бедным автобусом в ЛЧ ,очко одно возьмут или в очко получат
    Раз ты родился, то, судя по всему, в очко получил твой маман от чечена, в оккупированном ордло
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 20.07.2021 18:19
    +2
    Alex Danchenko, 20.07.2021 18:10
    Не пали, у них в методичках так написано.
    Печальные у них методички , как и они сами
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 20.07.2021 18:18
    +2
    --smart-Forever, 20.07.2021 18:10
    Если начну объяснять куда - меня забанят
    То есть ты сам не понимаешь что пишешь ?
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 20.07.2021 18:17
    -2
    Rabotnichki, 20.07.2021 18:15
    Всю игру Динамо пропасовалось, а толку никакого. Ни ударов, ни прострелов, игра в дыр-дыр.
    Та усё нормально
    Киевская попа к лиге Чемпионов уже готова
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 20.07.2021 18:15
    +5
    Какой бы результат не был, это не с Оболонью вату катать))))
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 20.07.2021 18:00
    +14
    Снова , общество донецких безработных любителей спиртосодержащих напитков , на ветке Чемпиона .
    Уверен , товарняк ДК смотрело Болле кротов чем на матчи шахтёра в Киеве придёт
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 20.07.2021 17:59
    +11
    Два разных состава , сборники ещё не втянулись
    Он уровень соперников очень радует
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 20.07.2021 18:09
    +6
    --smart-Forever, 20.07.2021 18:04
    Так больше и смотреть-то нечего.
    Ну, и почему-бы не понаблюдать, как тянут киевских доходяг
    Чего же твой недоклуб не делает трансляции товарняков? Обосратушки?
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 20.07.2021 18:06
    +6
    --smart-Forever, 20.07.2021 18:04
    Так больше и смотреть-то нечего.
    Ну, и почему-бы не понаблюдать, как тянут киевских доходяг
    Куда тянут ?
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 20.07.2021 18:15
    +5
    Какой бы результат не был, это не с Оболонью вату катать))))
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 20.07.2021 18:10
    +5
    Если в в 1-м тайме ДК играло слабее составом,но все же интереснее смотрелись,хотя и не было острых моментов,но хоть владели больше владением мяча,то во 2-м тайме играли составом по-сильнее, но смотрелись слабее испанцев.Спорный забитый мяч.Возможно был офсайд.Как бы там не было,надо было забивать,....но не кому.Да и Шкурин НЕ сыграл,хотя на него делали ставку.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 17:53
    +5
    ой, товарняк - подумаешь
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 20.07.2021 18:19
    +2
    Alex Danchenko, 20.07.2021 18:10
    Не пали, у них в методичках так написано.
    Печальные у них методички , как и они сами
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 20.07.2021 18:18
    +2
    --smart-Forever, 20.07.2021 18:10
    Если начну объяснять куда - меня забанят
    То есть ты сам не понимаешь что пишешь ?
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 20.07.2021 18:10
    +2
    __Funny_Cat, 20.07.2021 18:06
    Куда тянут ?
    Не пали, у них в методичках так написано.
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 20.07.2021 18:53
    +1
    Играли с командой, которая восемь раз выигрывал чемпионат страны и двадцать четыре раза побеждала в Кубке Короля. В Второе место в Испании по количеству выигранных кубков Испании. Это вам не Оболонь
    Ссылка
    Minolt
    online
      Minolt, 20.07.2021 18:41
    +1
    Унылое зрелище. На такой "футбол " люди не ходят
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 20.07.2021 18:43
    0
    От такой игры Динамо хочется просто блевать.
    Ссылка
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