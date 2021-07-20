И Шкурин не помог. Динамо уступило Атлетику в контрольном поединке

В этом матче было два момента, которые лежали на поверхности - как покажет себя «Динамо» в матче с непростым испанским клубом и продолжит ли свою голевую серию белорусский новичок киевлян? Все ответы мы получили.

Первый тайм начал экспериментальный (точнее, не совсем основной) состав «Динамо» - в частности, Бойко на воротах, Дубинчак слева, Андриевский в опорной зоне, Тымчик на правом фланге, Вербич в нападении (хотя словенский полузащитник провел там немало матчей). Рискнем спрогнозировать, что Беньямин после травмы потерял скорость и резкость, необходимые для игры на фланге, поэтому, учитывая также не слишком веселую картину в нападении, решено наигрывать словенца на острие атаки.

Матч начался без моментов. То есть, для «Динамо» без моментов, потому что испаннцы могли забивать дважды, но сначала Вивьен простил, пробив мимо с линии вратарской, а через несколько минут Беренгер издалека попал в правую стойку ворот. Это были самые заметные мгновения тайма, поскольку было много борьбы, поперечных передач, потерь, плохих навесов (этим особенно грешил Дубинчак). И больше ничего - ни у нас, ни у испанцев.

На вторую половину вышли совсем другие составы у обеих команд. И если на игре киевской команды это не сказалось никак (например, Миколенко подхватил эстафету плохих навесов), то «Атлетик» заиграл веселее и выжал максимум из минимума - красивую комбинацию «веером» завершил Иньяки Уильямс на 77 минуте. И сразу же Мирча Луческу снял с игры Шкурина, который, наверное, коснулся мяча чуть ли не один раз. Белорус после замены выглядел очень подавленным. Кулач, который заменил Илью, запомнился разве что желтой карточкой. И все.

Ничего не показав, киевляне завершили первый из топ-матчей на сборах. Но, конечно, мы готовы простить и не такую ​​игру в товарищеских матчах, если в официальных будет совсем другая картина. Двигаемся дальше.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Атлетик» – 0:1.

Иньяки Уильямс, 77.

Кулач, 83.

«Динамо» (первый тайм): Бойко, Тымчик, Сирота, Забарный, Дубинчак, Андриевский, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Вербич.

«Атлетик» (первый тайм): Агирресабала, Мартинес, Муньяин, Беренгер, Вильялибре, Руди Гарсия, Баленсиага, Венседор, Вивьен, Прадос, Печарроман.

«Динамо» (второй тайм): Бущан, Караваев, Кендзера, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Леднев, Родригес, Антюх, Шкурин (Кулач, 78).

«Атлетик» (второй тайм): Эскиета, Капа, Нуньес, Альварес, Лекуэ, Дани Гарсия, Лопес, Николас Уильямс, Серрано, Рауль Гарсия (Заррага, 61), Иньяки Уильямс.

Мерен (Швейцария)

ДИНАМО - АТЛЕТИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА