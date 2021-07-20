Динамо Киев
0 : 0
Атлетик
4’

Вербич и де Пена вошли в стартовый состав Динамо на матч с Атлетиком

Киевская команда проведет очередной товарищеский поединок на сборах

  • 20.07.2021 15:28
  • 1653 просмотра
  • 1 комментарий
Вербич и де Пена вошли в стартовый состав Динамо на матч с Атлетиком
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Во вторник, 20 июля, киевское «Динамо» проведет очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах. Соперником украинской команды станет «Атлетик» из Бильбао.

Стартовый состав «Динамо»: Бойко — Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Цыганков, Вербич.

Прямая трансляция матча начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    mavast
    online
      mavast, 20.07.2021 16:01
    0
    Три нападники, а грає Вербич
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 20.07.2021 16:01
    0
    Три нападники, а грає Вербич
    Ссылка
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