Вербич и де Пена вошли в стартовый состав Динамо на матч с Атлетиком

Во вторник, 20 июля, киевское «Динамо» проведет очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах. Соперником украинской команды станет «Атлетик» из Бильбао.
Стартовый состав «Динамо»: Бойко — Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Цыганков, Вербич.
Прямая трансляция матча начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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