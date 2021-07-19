Во вторник, 20 июля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и «Атлетиком» (Бильбао, Испания). Игра состоится в Мерене (Швейцария), начало - в 16:00.

Чемпионат Украины для «Динамо» начнется аж с второго тура из-за проблем УПЛ с участниками, однако серьезные матчи начинаются прямо сейчас. В списке соперников киевлян - «Атлетик», «Вильярреал», «Интер». Согласитесь, довольно солидно. Первым противостоять киевской команде будет клуб из Бильбао, который, хоть и занял в прошлом сезоне в Примере только десятое место, является достаточно грозной боевой единицей, на которой стоит проверить свои силы. Болельщики «Динамо», когда не увидели в заявке на предыдущий матч с «Этуалем» новичка Илью Шкурина, сразу поняли, что Мирча Луческу бережет забивного белоруса на матч с испанцами. Да и нашим сборникам пора забывать о прошлом сезоне и показывать все свои умения в новом. Победа (или, как минимум, достойная игра) сразу же закроет рот критикам, которые, в принципе, имеют основания упрекать киевлян за невыразительную игру и большое количество ничьих на сборах. Что из этого всего получится, посмотрим во вторник на поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Атлетик».