Динамо Киев
0 : 1
Атлетик
20.07.2021, FT

Динамо – Атлетик – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты контрольного матча с участием чемпиона Украины

  • 20.07.2021 18:35
  • 5261 просмотр
  • 3 комментария
Динамо – Атлетик – 0:1. Видео гола и обзор матча
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 20 июля, состоялся товарищеский матч между киевским «Динамо» и «Атлетиком» (Бильбао, Испания).

Товарищеский матч

«Динамо» – «Атлетик» – 0:1
Гол: Уильямс (77)

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    waw
    online
      waw, 20.07.2021 18:47
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 20.07.2021 18:42
    Таке враження, що Динамо грало не в футбол, а в утримання. Загострень просто мізер. Навіть тоді, коли очевидним є пас вперед (відкритий партнер та простір пере дим) все одно передача йде поперек поля або назад. Не знаю як воно буде в офіційних матчах, але гра проти АТБ - печалька...
    коли динамо грало інакше ? тільки пеперек поля і назад - фірмовий "контроль м"яча"
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.07.2021 18:42
    +2
    Hell, 20.07.2021 17:56
    Проти нормального суперника,знову жодного удару в рамку воріт,та без гострих моментів.На що розраховувати в ЛЧ?Дуже повільно приймаються рішення на полі.
    Таке враження, що Динамо грало не в футбол, а в утримання. Загострень просто мізер. Навіть тоді, коли очевидним є пас вперед (відкритий партнер та простір пере дим) все одно передача йде поперек поля або назад. Не знаю як воно буде в офіційних матчах, але гра проти АТБ - печалька...
    Ссылка
    Hell
    online
      Hell, 20.07.2021 17:56
    +5
    Проти нормального суперника,знову жодного удару в рамку воріт,та без гострих моментів.На що розраховувати в ЛЧ?Дуже повільно приймаються рішення на полі.
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    Hell
    online
      Hell, 20.07.2021 17:56
    +5
    Проти нормального суперника,знову жодного удару в рамку воріт,та без гострих моментів.На що розраховувати в ЛЧ?Дуже повільно приймаються рішення на полі.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.07.2021 18:42
    +2
    Hell, 20.07.2021 17:56
    Проти нормального суперника,знову жодного удару в рамку воріт,та без гострих моментів.На що розраховувати в ЛЧ?Дуже повільно приймаються рішення на полі.
    Таке враження, що Динамо грало не в футбол, а в утримання. Загострень просто мізер. Навіть тоді, коли очевидним є пас вперед (відкритий партнер та простір пере дим) все одно передача йде поперек поля або назад. Не знаю як воно буде в офіційних матчах, але гра проти АТБ - печалька...
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