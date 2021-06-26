Ингулец уверенно обыграл Колос в контрольном матче

Клубы УПЛ провели спарринг

  • 26.06.2021 09:33
  • 676 просмотров
  • 1 комментарий
Ингулец уверенно обыграл Колос в контрольном матче
© ФК Колос

В рамках подготовки к новому сезону «Колос» и «Ингулец» провели контрольный матч.

Команда Сергея Лавриненко одержала уверенную победу над подопечными Руслана Костышина со счетом 2:0.

Следующий спарринг «Колос» проведет 2 июля с «Диназом», а «Ингулец» в этот же день отправится на зарубежный сбор в Болгарию.

Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    DidOk
    online
      DidOk, 26.06.2021 09:53
    0
    Молодці ! 👍👌🏐🇺🇦
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 26.06.2021 09:53
    0
    Молодці ! 👍👌🏐🇺🇦
    Ссылка
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