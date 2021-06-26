Ингулец уверенно обыграл Колос в контрольном матче

В рамках подготовки к новому сезону «Колос» и «Ингулец» провели контрольный матч.

Команда Сергея Лавриненко одержала уверенную победу над подопечными Руслана Костышина со счетом 2:0.

Следующий спарринг «Колос» проведет 2 июля с «Диназом», а «Ингулец» в этот же день отправится на зарубежный сбор в Болгарию.

Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей