Русин уже играет за Днепр-1. Команда разгромно уступила Ворскле

«Динамо» и «Днепр-1» официально все еще не сообщили о переходе игрока, но форвард Назарий Русин уже выступает за команду Игора Йовичевича в контрольном матче.
Сегодня «Днепр-1» проиграл «Ворскле» со счетом 0:3.
Ворскла - Днепр-1 3:0
Голы: Челядин, 26, Пуцлин, 64, Степанюк, 85
Ворскла (1-й тайм): Ткаченко (Исенко, 30), Хрипчук, Павлюк, Мельничук, Куценко, Челядин, Луизао, Кравчук, Нестеренко, игрок на просмотре, Мкомола
2-й тайм: Исенко (Ризнык, 60), Тамм, Чеснаков, Якубу, Тилль, Пуцлин, Пердута, Кане, Скляр, Степанюк
Днепр-1 (1-й тайм): Зновенко, Лучкевич, Сваток, Батагов, Домарацкий, Джурасек, Игнатенко (Матюшенко, 31), Когут, Гора, Рубчинский, Ярмолюк
2-й тайм: Кинарейкин, Кононов, Адамюк, Логинов (Матюшенко, 53), Киреев, Соловьев, Пихаленок, Назаренко, Ховайко, Вагнер, Русин
Источник — СК Днепр-1
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