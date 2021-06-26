Ворскла
3 : 0
Днепр-1
26.06.2021, FT

Русин уже играет за Днепр-1. Команда разгромно уступила Ворскле

Форвард провел контрольный матч

  • 26.06.2021 21:27
  • 2727 просмотров
  • 0 комментариев
Русин уже играет за Днепр-1. Команда разгромно уступила Ворскле
© scdnipro1.com.ua

«Динамо» и «Днепр-1» официально все еще не сообщили о переходе игрока, но форвард Назарий Русин уже выступает за команду Игора Йовичевича в контрольном матче.

Сегодня «Днепр-1» проиграл «Ворскле» со счетом 0:3.

Ворскла - Днепр-1 3:0
Голы: Челядин, 26, Пуцлин, 64, Степанюк, 85

Ворскла (1-й тайм): Ткаченко (Исенко, 30), Хрипчук, Павлюк, Мельничук, Куценко, Челядин, Луизао, Кравчук, Нестеренко, игрок на просмотре, Мкомола

2-й тайм: Исенко (Ризнык, 60), Тамм, Чеснаков, Якубу, Тилль, Пуцлин, Пердута, Кане, Скляр, Степанюк

Днепр-1 (1-й тайм): Зновенко, Лучкевич, Сваток, Батагов, Домарацкий, Джурасек, Игнатенко (Матюшенко, 31), Когут, Гора, Рубчинский, Ярмолюк

2-й тайм: Кинарейкин, Кононов, Адамюк, Логинов (Матюшенко, 53), Киреев, Соловьев, Пихаленок, Назаренко, Ховайко, Вагнер, Русин

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности