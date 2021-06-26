Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 не вышел из автобуса на матч с Ворсклой»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич остался недоволен контрольным матчем против «Ворсклы», который команда проиграла 0:3.

- Если учитывать результат, можно сказать, что мы не вышли из автобуса. Конечно, матчу предшествовала определенная работа с нагрузками. Первая игра дает нам возможность сделать выводы и продолжить работу, которую мы запланировали до первого тура. Товарищеские игры тоже очень важны, но не надо сейчас очень портить настроение перед следующим тренировками, потому что сегодня проиграли хорошем сопернику.

- Тем более, сопернику, который готовится к еврокубкам, которые стартуют раньше чемпионата.

- Да, они и выглядели свежее. Мы знаем их стиль, плюс у нас играло много молодых футболистов по сравнению с последним матчем против них. Знаем, как играть с ними, надо только довести до максимума физическое состояние, ментальность и доукомплектоваться. Это только первая игра, и еще много матчей впереди.

- Имел шанс забить Русин. Можно было бы вернуться в игру?

- Конечно, каждый мяч добавляет свежести, настроя, мотивации и может сломать игру. Он хорошо сыграл в том эпизоде, но и вратарь выручил. Можно вспомнить 3-4 прохода в штрафную в первом тайме, но не дошло до последнего удара.

- Что случилось с Логиновым?

- Я видел со скамейки кровь. Посмотрим, что с ним и что можно сделать, чтобы он уже с понедельника был в тренировочном процессе.

- Через месяц с «Ворсклой» играть уже официальный матч. Будет совсем другая игра?

- Конечно. Впереди еще много времени, нагрузок, тренировок. Понятно, что они сконцентрированы на еврокубках и подошли к этому матчу очень серьезно. Они в сегодняшнем матче показали больше и справедливо победили.