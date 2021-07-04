Минай с игроками Шахтера унизительно проиграл венгерскому клубу

Футболисты «Mиная» после поражений в спаррингах от «Львова» и «Карпат» были разгромлены венгерским «Мезекевешдом» - 0:6.

Из состава защищавшего цвета «Миная» в минувшем чемпионате УПЛ, остались пять футболистов.

В поединке в Венгрии главный тренер Василий Кобин задействовал также группу игроков молодежного состава и квартет футболистов донецкого «Шахтера» (U-21). Правда, двое из них уже покинули расположение закарпатцев.

Однако силы были явно не равны, достаточно сказать, что уже в первом тайме мяч пять раз побывал в воротах закарпатцев.

Запланированы еще четыре контрольных матча: с «Mукачево», «Прикарпатьем», «Ворсклой» и «Ужгородом».