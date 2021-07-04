Минай с игроками Шахтера унизительно проиграл венгерскому клубу

Команда Василия Кобина провела спарринг с «Мезекевешдом»

  • 04.07.2021 19:19
  • 2224 просмотра
  • 2 комментария
Минай с игроками Шахтера унизительно проиграл венгерскому клубу
© ФК Минай

Футболисты «Mиная» после поражений в спаррингах от «Львова» и «Карпат» были разгромлены венгерским «Мезекевешдом» - 0:6.

Из состава защищавшего цвета «Миная» в минувшем чемпионате УПЛ, остались пять футболистов.

В поединке в Венгрии главный тренер Василий Кобин задействовал также группу игроков молодежного состава и квартет футболистов донецкого «Шахтера» (U-21). Правда, двое из них уже покинули расположение закарпатцев.

Однако силы были явно не равны, достаточно сказать, что уже в первом тайме мяч пять раз побывал в воротах закарпатцев.

Запланированы еще четыре контрольных матча: с «Mукачево», «Прикарпатьем», «Ворсклой» и «Ужгородом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 04.07.2021 19:59
    0
    Не без этого.
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    online
      kadaad ., 04.07.2021 19:55
    0
    Минай будет играть в вышке!?
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    Face Control
    online
      Face Control, 04.07.2021 19:59
    0
    Не без этого.
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 04.07.2021 19:55
    0
    Минай будет играть в вышке!?
    Ссылка
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