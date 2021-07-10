Днепр-1 и Колос голов не забили

В рамках подготовки к сезону 2021/2022 «Днепр-1» провел товарищеский матч с «Колосом» из Ковалевки.
Поединок завершился безголевой ничьей.
«Днепр-1» — «Колос» — 0:0
«Днепр-1»: Паст (Кожокару, 46), Сваток, Логинов, Адамюк, Назаренко, Лукевич, Игнатенко, Джурасек, Когут, Ярмолюк, Русин. «Колос»: Е. Волынец (Фесюн, 46), Золотов (Ром, 73), Новак (Ставничий, 73), Павловец, Черноморец (Д. Волынец, 73), Милько (Нгамба, 73), Богданов (Задоя, 73 ), Ильин (Дамба, 73), Чурко (Салабай, 73), Костышин (Сорокин, 73), Сичинава (Нуриев, 56).
Источник — СК Днепр-1
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