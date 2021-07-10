В субботу, 10 июля, клубы УПЛ проводят очередной товарищеский матч.
Спарринг начнется в 18:00 по киевскому времени на стадионе «Лтава» на Крутом Берегу под Полтавой.
Колос – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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