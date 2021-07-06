Ворскла
4 : 0
Карпаты Львов
06.07.2021, FT

Ворскла в контрольном матче разгромила Карпаты

Команда Максимова забила 4 гола

  • 06.07.2021 20:11
  • 838 просмотров
  • 1 комментарий
Ворскла в контрольном матче разгромила Карпаты
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«Ворскла» во время тренировочного сбора провела контрольный матч с «Карпатами» и добыла победу со счетом 4:0.

Ворскла - Карпаты 4:0
Голы: Чеснаков, 6, Кравчук, 12, 70, Степанюк, 25

Ворскла: Ризнык (Ткаченко, 46), Якубу, Чеснаков, Яворский, Пердута (Тамм, 46), Скляр (Пешич, 83), Челядин, Кане, Пешич (Луизао, 46), Степанюк, Кравчук

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Batya
    online
      Batya, 06.07.2021 20:40
    0
    Якщо це були Карпати Матківського, то на разі ГЕРБУ у них НЕМАЄ, приберіть із картинки.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 06.07.2021 20:40
    0
    Якщо це були Карпати Матківського, то на разі ГЕРБУ у них НЕМАЄ, приберіть із картинки.
    Ссылка
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