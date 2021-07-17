Александрия
1 : 1
Кривбасс
17.07.2021, FT

Хобленко уже забивает за Кривбасс. Команда провела спарринги с Александрией

Форвард уже в составе команды Первой лиги

  • 17.07.2021 20:46
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Хобленко уже забивает за Кривбасс. Команда провела спарринги с Александрией
© fckryvbas.com

Команда Первой лиги «Кривбасс» провела два спарринга против «Александрии». Первая игра завершилась со счетом 2:2, а вторая - 1:1.

Отметим, что во второй встрече в составе «Кривбасса» был форвард Алексей Хобленко, который забил гол. Ранее сообщалось, что «Днепр-1» отдаст Хобленко в аренду одной из команд.

Первый матч

Александрия - Кривбасс 2:2
Голы: Устименко, 14, 15 - Квасов, 41, Збунь, 52

«Александрия» (стартовый состав): Георгий Ермаков, Владислав Сацевич, новичок, новичок, новичок, новичок, Кирилл Дрышлюк (к), Ярослав Базаев, Эмиль Мустафаев, Олег Кожушко, Денис Устименко.

На замены выходили: Александр Майстренко и новички.

«Кривбасс»: Дмитрий Черныш - Назар Малиновский (Максим Мисляй, 75), Кирилл Прокопчук, Дмитрий Семенов, Никита Татарков - Вячеслав Рябов (к), Клим Приходько, Алексей Збунь, Милян Говедарица (Олег Титаренко, 84 ), Максим Пирогов - Ярослав Квасов.

Второй матч

Александрия - Кривбасс 1:1
Голы: Хобленко, 20 - Новиков, 59

«Александрия» (стартовый состав): Олег Билык, Юрий Копина, Каспарс Дубра (к), Владислав Бабогло, Тимур Стецьков, Александр Демченко, Иван Калюжный, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, новичок, Андрей Новиков.

«Кривбасс»: Богдан Сарнавский - Дмитрий Фатеев, Владимир Заименко (к), Иван Зотько, Александр Горват (Максим Мисляй, 83) - Игорь Яровой, Артем Гордиенко, Вагнер Гонсалвез, Александр Пятов, Артем Щедрый - Алексей Хобленко.

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Источник — Sport.ua

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