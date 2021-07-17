В летнее межсезонье украинские клубы проводят товарищеские матчи.
Очередной спарринг проходит 17 июля в 16:00 и 18:00. Команды сыграют два матча разными составами.
Александрия – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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