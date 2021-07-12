Металлист 1925
3 : 1
Кривбасс
12.07.2021, FT

Металлист 1925 одержал волевую победу над Кривбассом в товарищеском матче

Контрольная игра состоялась на базе харьковчан в поселке Высокий

  • 12.07.2021 21:55
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Металлист 1925 одержал волевую победу над Кривбассом в товарищеском матче
© ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» переиграл «Кривбасс» в товарищеском матче (3:1).

Контрольная игра состоялась на базе харьковчан в поселке Высокий.

Товарищеский матч

12 июля 2021. 17:00. Высокий

Металлист 1925 Харьков  Кривбас Кривой Рог  3:1

Голы: Жичиков, 78, Батюшин, 85, Пономарь 90+1 – Щедрый, 43.

Металлист 1925: Коваленко М., Жичиков, Ткачук, Шершень (к), Западня, Габелок, Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин, Пономарь.

Запас: Сидоренко, Коваленко И., Ермаков, Квакич, Ременюк, Еногела, Фабиньо, Блажко, Островский

Главный тренер – Валерий Кривенцов

Кривбасс: Сарнавский, Татарков, Заименко (к), Зотько (Прокопчук 29), Коцюмака, Рябов, Гордиенко, Гонсалвес (Збунь 68), Пятов, Щедрый, Васин (Пирогов 88)

Запас: Черныш, Семенов

Главный тренер – Геннадий Приходько

Арбитр – Александр Афанасьев. Ассистенты арбитра – Тарас Никоненко и Гусейн Мустафаев (все – Харьков)

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Источник — Sport.ua

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