Металлист 1925 — Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 12 июля, состоится товарищеский матч «Металлист 1925» — «Кривбасс».
Поединок состоится на поле №1 УТБ в поселке Высокий. Прямая трансляция встречи начнется в 17:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Металлист 1925
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