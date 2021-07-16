Рух Львов
1 : 1
Агробизнес
16.07.2021, FT

Сравняли на последней минуте. Рух сыграл вничью с Агробизнесом

В компенсированное время Климчук ответил на гол Карася

  • 16.07.2021 20:28
  • 680 просмотров
  • 1 комментарий
Сравняли на последней минуте. Рух сыграл вничью с Агробизнесом
© ФК Рух Львов

В пятницу, 16 июля, состоялся очередной контрольный украинских команд.

Сравняв счет на последней минуте, львовский «Рух» сыграл вничью с «Агробизнесом». В компенсированное время Юрий Климчук ответил на гол Даниила Карася.

Товарищеский матч

16 июля, Винники

«Рух» Львов – «Агробизнес» Волочиск – 1:1

Голы: Климчук, 90+1 – Карась, 50.

«Рух» Львов: Бандура, Белый, Мартынюк, Гагун, Лях, Федорчук, Карасюк, Притула (Кухарук, 46), Климчук, Бойчук, Борячук (Притула, 72).

Предупреждения: Белый, 57, Кухарук, 58.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 16.07.2021 20:54
    +1
    половина складу агробизнеса з!грала 1-1 з агобизнесом!!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 16.07.2021 20:54
    +1
    половина складу агробизнеса з!грала 1-1 з агобизнесом!!
    Ссылка
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