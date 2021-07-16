Сравняли на последней минуте. Рух сыграл вничью с Агробизнесом

В пятницу, 16 июля, состоялся очередной контрольный украинских команд.
Сравняв счет на последней минуте, львовский «Рух» сыграл вничью с «Агробизнесом». В компенсированное время Юрий Климчук ответил на гол Даниила Карася.
Товарищеский матч
16 июля, Винники
«Рух» Львов – «Агробизнес» Волочиск – 1:1
Голы: Климчук, 90+1 – Карась, 50.
«Рух» Львов: Бандура, Белый, Мартынюк, Гагун, Лях, Федорчук, Карасюк, Притула (Кухарук, 46), Климчук, Бойчук, Борячук (Притула, 72).
Предупреждения: Белый, 57, Кухарук, 58.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.