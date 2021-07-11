Металлист 1925
2 : 0
Полтава
11.07.2021, FT

Металлист 1925 уверенно обыграл Полтаву

Харьковская команда забила два безответных мяча

  • 11.07.2021 22:56
  • 289 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист 1925 уверенно обыграл Полтаву
© ФК Металлист 1925

В воскресенье, 11 июля, харьковский «Металлист 1925» провел очередной товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. «Металлист 1925» обыграл «Полтаву» со счетом 2:0.

«Металлист 1925» — «Полтава» — 2:0
Голы: Дмитренко 26, Фабиньо, 43

«Металлист 1925»: Сидоренко (к) (Шелихов 46), Ременюк, Ермаков, Квакич (Коваленко И. 64), Ченбай, Эногела, Савин, Кравченко (Блажко 46), Задерака, Дмитренко, Фабиньо
«Полтава»: Тельнов (Вечный 46), Бужин, Таранушич, Томенко, Савенков, Абазов, Даниленко (Арабов 75), Яременко (Руденко 66), Щербак (к) (Пономаренко 66), Горжуй (Пастернак 75), Стрельцов

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Источник — ФК Металлист 1925

(1 голос)

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Комментарии
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 11.07.2021 23:21
    -1
    Удачи, ребята
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