Металлист 1925 уверенно обыграл Полтаву

В воскресенье, 11 июля, харьковский «Металлист 1925» провел очередной товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. «Металлист 1925» обыграл «Полтаву» со счетом 2:0.
«Металлист 1925» — «Полтава» — 2:0
Голы: Дмитренко 26, Фабиньо, 43
«Металлист 1925»: Сидоренко (к) (Шелихов 46), Ременюк, Ермаков, Квакич (Коваленко И. 64), Ченбай, Эногела, Савин, Кравченко (Блажко 46), Задерака, Дмитренко, Фабиньо
«Полтава»: Тельнов (Вечный 46), Бужин, Таранушич, Томенко, Савенков, Абазов, Даниленко (Арабов 75), Яременко (Руденко 66), Щербак (к) (Пономаренко 66), Горжуй (Пастернак 75), Стрельцов
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.