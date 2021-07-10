Колос обыграл Краматорск в контрольном матче

Сегодня «Колос» в контрольном матче обыграл «Краматорск» со счетом 1:0. Матч проходил на стадионе «Локомотив» в Полтаве. Единственный гол в матче на счету Станислава Сорокина.

«Колос» — «Краматорск» - 1:0

Гол: Сорокин, 25.

«Колос»: Маханьков (Кучеренко, 31), Гавриш, Ставничий, Ром, Сакив, Задоя, Альваро (Игрок на просмотре, 31), Данфа (Сенько, 31), Сорокин, Салабай, Нуриев.

Матч проходил в форме двух таймов по 30 минут. Это связано с тем, что сегодня «Колос» проведет еще один контрольный матч – против «Днепра-1». Начало – в 18:00.