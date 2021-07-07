Забил Бартулович. Ингулец разошелся миром с болгарским ЦСКА 1948 София

Команда УПЛ «Ингулец» Петрово в болгарском городе Банско проводит очередной этап подготовки к сезону.

6 июля в первом контрольном матче в Болгарии «Ингулец» сыграл вничью с клубом ЦСКА 1948 София (1:1). У украинской команды гол забил капитан Младен Бартулович.

В составе делегации «Ингульца» – 22 футболиста, кроме того в Болгарию прибыли на просмотр еще несколько легионеров.

У «Ингульца» запланированы еще 4 спарринга: с румынской «Академией» (8 июля), с болгарской «Монтаной» (10 июля), северомакедонской «Македонией Герче Петров» (13 июля) и греческим «Ионикосом» (16 июля).

Товарищеский матч

6 июля, Болгария

«Ингулец» – ЦСКА 1948 София – 1:1

Голы: Младен Бартулович, 33 – Валентин Йосков, 24.