Забил Бартулович. Ингулец разошелся миром с болгарским ЦСКА 1948 София

Команда УПЛ «Ингулец» Петрово в болгарском городе Банско проводит очередной этап подготовки к сезону.
6 июля в первом контрольном матче в Болгарии «Ингулец» сыграл вничью с клубом ЦСКА 1948 София (1:1). У украинской команды гол забил капитан Младен Бартулович.
В составе делегации «Ингульца» – 22 футболиста, кроме того в Болгарию прибыли на просмотр еще несколько легионеров.
У «Ингульца» запланированы еще 4 спарринга: с румынской «Академией» (8 июля), с болгарской «Монтаной» (10 июля), северомакедонской «Македонией Герче Петров» (13 июля) и греческим «Ионикосом» (16 июля).
Товарищеский матч
6 июля, Болгария
«Ингулец» – ЦСКА 1948 София – 1:1
Голы: Младен Бартулович, 33 – Валентин Йосков, 24.
Источник — Sport.ua
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