Ингулец
1 : 1
ЦСКА 1948 София
06.07.2021, FT

Забил Бартулович. Ингулец разошелся миром с болгарским ЦСКА 1948 София

У «Ингульца» запланированы еще 4  спарринга в Болгарии

  • 07.07.2021 00:59
  • 6 просмотров
  • 0 комментариев
Забил Бартулович. Ингулец разошелся миром с болгарским ЦСКА 1948 София
© ФК Ингулец

Команда УПЛ «Ингулец» Петрово в болгарском городе Банско проводит очередной этап подготовки к сезону.

6 июля в первом контрольном матче в Болгарии «Ингулец» сыграл вничью с клубом ЦСКА 1948 София (1:1). У украинской команды гол забил капитан Младен Бартулович.

В составе делегации «Ингульца» – 22 футболиста, кроме того в Болгарию прибыли на просмотр еще несколько легионеров.

У «Ингульца» запланированы еще 4  спарринга: с румынской «Академией» (8 июля), с болгарской «Монтаной» (10 июля), северомакедонской «Македонией Герче Петров» (13 июля) и греческим «Ионикосом» (16 июля).

Товарищеский матч

6 июля, Болгария

«Ингулец» – ЦСКА 1948 София – 1:1

Голы: Младен Бартулович, 33 – Валентин Йосков, 24.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности