Стали известны все соперники Ингульца на сборе в Болгарии

Футболисты из Петрово в болгарском городе Банско проводят очередной этап подготовки к сезону.

В составе делегации «Ингульца» - 22 футболиста, непосредственно в Болгарию должны прибыть на просмотр еще несколько легионеров.

Запланированы пять спаррингов: с болгарским ЦСКА (6 июля),с румынской «Академией»(8 июля), с болгарской «Монтаной»(10 июля), северомакедонской «Македонией Герче Петров» (13 июля) и греческим «Ионикасом» (16 июля).

По имеющейся информации, новым спортивным директором «Ингульца» стал Вадим Яровой, ранее работавший в «Александрии».

Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей