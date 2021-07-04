Стали известны все соперники Ингульца на сборе в Болгарии

Футболисты из Петрово в болгарском городе Банско проводят очередной этап подготовки к сезону.
В составе делегации «Ингульца» - 22 футболиста, непосредственно в Болгарию должны прибыть на просмотр еще несколько легионеров.
Запланированы пять спаррингов: с болгарским ЦСКА (6 июля),с румынской «Академией»(8 июля), с болгарской «Монтаной»(10 июля), северомакедонской «Македонией Герче Петров» (13 июля) и греческим «Ионикасом» (16 июля).
По имеющейся информации, новым спортивным директором «Ингульца» стал Вадим Яровой, ранее работавший в «Александрии».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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