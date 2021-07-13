Готовятся к УПЛ. Минай и Ворскла провели контрольный матч

«Минай», который, скорее всего, вернется в УПЛ и займет место «Олимпика», в Ужгороде провел контрольный матч против «Ворсклы».

Соперники голов не забили.

Состава «Миная» пока нет, а у полтавчан на поле вышли все летние новички - Эсеола, Вакула, Тамм, Бондаренко и Кушниренко.

Ворскла - Минай 0:0

Ворскла: Ризнык, Бондаренко (Тамм, 66), Яворский, Чеснаков (Кушниренко, 66), Тилль (Луизао, 66), Пуцлин (Пешич, 66), Скляр (Челядин, 45), Якубу (Эсеола, 45), Пердута, Кане (Вакула, 66), Степанюк (Кравченко, 66).