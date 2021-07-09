УПЛ предлагает вернуть Минай. Но есть и другие варианты

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что Лига предложит вместо «Олимпика» вернуть в чемпионат «Минай», который по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу.
Есть и другие варианты, но о них функционер не сказал.
«Будет запущена процедура замены участника УПЛ. Мы сейчас будем предлагать клубам несколько вариантов, но главный из них - «Минай».
«Если клубы это поддержат, то исполнительный комитет УАФ должен будет утвердить состав участников сезона», - сказал Дикий.
Источник — Футбол 1/2/3
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В этой ситуации кто бы не зашел уже не правильно. !!!
Минай занял последнее место должен вылетать, вместо Олимпика следующая команда из первой лиги.
Минай занял последнее место должен вылетать, вместо Олимпика следующая команда из первой лиги.
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