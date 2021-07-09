УПЛ предлагает вернуть Минай. Но есть и другие варианты

Евгений Дикий рассказал о замене участника УПЛ

  • 09.07.2021 15:50
  • 1910 просмотров
  • 14 комментариев
УПЛ предлагает вернуть Минай. Но есть и другие варианты
© upl.ua

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что Лига предложит вместо «Олимпика» вернуть в чемпионат «Минай», который по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу.

Есть и другие варианты, но о них функционер не сказал.

«Будет запущена процедура замены участника УПЛ. Мы сейчас будем предлагать клубам несколько вариантов, но главный из них - «Минай».

«Если клубы это поддержат, то исполнительный комитет УАФ должен будет утвердить состав участников сезона», - сказал Дикий.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 09.07.2021 16:19
    0
    Ruslan Pogrebniy, 09.07.2021 16:13
    А Верес- Львов ? Так хоть понимаешь что за команда заходит. Или Минай который вылетел ?)) И опять будет в зоне вылета. Или Агробизнес без стадиона ? Или Николаев который сам хочет уйти во вторую лигу ?)))
    На аматоров Ярос-й нас..л,теперь на 1-ю лигу кучу наложить?
    Ссылка
    Ruslan Pogrebniy
    online
      Ruslan Pogrebniy, 09.07.2021 16:15
    -1
    Андрей Абзонь, 09.07.2021 16:12
    Скорее всего речь о 1925 или Руслан Погребной идиот.
    Чего ты меня оскорбляешь ?) Ты со своими познаниями в футболе молчи лучше)
    В этой ситуации кто бы не зашел уже не правильно. !!!
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    Ruslan Pogrebniy
    online
      Ruslan Pogrebniy, 09.07.2021 16:13
    -1
    icebeer, 09.07.2021 16:10
    Ни матча не сыграв в 1-й лиге? А не дох..я ли чести ворюге Яросл-му?
    А Верес- Львов ? Так хоть понимаешь что за команда заходит. Или Минай который вылетел ?)) И опять будет в зоне вылета. Или Агробизнес без стадиона ? Или Николаев который сам хочет уйти во вторую лигу ?)))
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 09.07.2021 16:13
    0
    Андрей Абзонь, 09.07.2021 16:12
    Скорее всего речь о 1925 или Руслан Погребной идиот.
    МХ1925 и так играет в УПЛ. Остаётся второе.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 09.07.2021 16:12
    0
    Можно и московский ЦСКА в УПЛ ,ДК всеровно у них на подсосе
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 09.07.2021 16:12
    0
    Если вылетел,то уступи место и вали в лигу ниже.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 09.07.2021 16:12
    +1
    icebeer, 09.07.2021 16:10
    Ни матча не сыграв в 1-й лиге? А не дох..я ли чести ворюге Яросл-му?
    Скорее всего речь о 1925 или Руслан Погребной идиот.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 09.07.2021 16:11
    0
    romeo_xai, 09.07.2021 16:08
    Шо хлопці, знову базар-ліга
    Абсолютлі базар
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 09.07.2021 16:11
    0
    Крівбас буде
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 09.07.2021 16:10
    0
    Ruslan Pogrebniy, 09.07.2021 16:07
    Лучше Металлист. Так хоть зайдет хорошая команда и чемпионат будет интересней.
    Ни матча не сыграв в 1-й лиге? А не дох..я ли чести ворюге Яросл-му?
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 09.07.2021 16:09
    +1
    Ну что за бред, где спортивный принцип?
    Минай занял последнее место должен вылетать, вместо Олимпика следующая команда из первой лиги.
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 09.07.2021 16:08
    +2
    Шо хлопці, знову базар-ліга
    Ссылка
    Ruslan Pogrebniy
    online
      Ruslan Pogrebniy, 09.07.2021 16:07
    -1
    Лучше Металлист. Так хоть зайдет хорошая команда и чемпионат будет интересней.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 09.07.2021 16:01
    0
    торги в разгаре.
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 09.07.2021 16:08
    +2
    Шо хлопці, знову базар-ліга
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 09.07.2021 16:12
    +1
    icebeer, 09.07.2021 16:10
    Ни матча не сыграв в 1-й лиге? А не дох..я ли чести ворюге Яросл-му?
    Скорее всего речь о 1925 или Руслан Погребной идиот.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 09.07.2021 16:09
    +1
    Ну что за бред, где спортивный принцип?
    Минай занял последнее место должен вылетать, вместо Олимпика следующая команда из первой лиги.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 09.07.2021 16:19
    0
    Ruslan Pogrebniy, 09.07.2021 16:13
    А Верес- Львов ? Так хоть понимаешь что за команда заходит. Или Минай который вылетел ?)) И опять будет в зоне вылета. Или Агробизнес без стадиона ? Или Николаев который сам хочет уйти во вторую лигу ?)))
    На аматоров Ярос-й нас..л,теперь на 1-ю лигу кучу наложить?
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 09.07.2021 16:13
    0
    Андрей Абзонь, 09.07.2021 16:12
    Скорее всего речь о 1925 или Руслан Погребной идиот.
    МХ1925 и так играет в УПЛ. Остаётся второе.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 09.07.2021 16:12
    0
    Можно и московский ЦСКА в УПЛ ,ДК всеровно у них на подсосе
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 09.07.2021 16:12
    0
    Если вылетел,то уступи место и вали в лигу ниже.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 09.07.2021 16:11
    0
    romeo_xai, 09.07.2021 16:08
    Шо хлопці, знову базар-ліга
    Абсолютлі базар
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 09.07.2021 16:11
    0
    Крівбас буде
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 09.07.2021 16:10
    0
    Ruslan Pogrebniy, 09.07.2021 16:07
    Лучше Металлист. Так хоть зайдет хорошая команда и чемпионат будет интересней.
    Ни матча не сыграв в 1-й лиге? А не дох..я ли чести ворюге Яросл-му?
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 09.07.2021 16:01
    0
    торги в разгаре.
    Ссылка
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