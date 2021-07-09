УПЛ предлагает вернуть Минай. Но есть и другие варианты

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что Лига предложит вместо «Олимпика» вернуть в чемпионат «Минай», который по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу.

Есть и другие варианты, но о них функционер не сказал.

«Будет запущена процедура замены участника УПЛ. Мы сейчас будем предлагать клубам несколько вариантов, но главный из них - «Минай».

«Если клубы это поддержат, то исполнительный комитет УАФ должен будет утвердить состав участников сезона», - сказал Дикий.