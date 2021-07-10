Забил Козак. Львовский Рух проиграл товарищеский матч тернопольской Ниве

Львовский «Рух» сыграл в Винниках очередной товарищеский матч в летнее межсезонье.
Команда из Львова проиграла в спарринге Ниве из Тернополя, клубу Первой Лиги. Единственный гол забил Богдан Козак на 38-й минуте.
11 июля в следующем матче «Рух» сыграет против «Вереса» из Ровно.
Товарищеский матч
10 июля, Винники
«Рух» Львов – «Нива» Тернополь – 0:1
Гол: Богдан Козак, 38.
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Источник — Sport.ua
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