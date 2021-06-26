Рух в первом спарринге на сборе забил 6 голов

Львовская команда обыграла любителей

  • 26.06.2021 23:11
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Рух в первом спарринге на сборе забил 6 голов
© fcrukh.com

«Рух» Львов в первом матче на сборе обыграл любительскую команду «Леокерамика» со счетом 6:0. В составе коллектива Ивана Федыка был один игрок на просмотре.

Рух - Леокерамика 6:0
Голы: Бойчук, 25, Климчук, 35, Стаменкович, 60, Борячук, 62, Кузык, 73, Рунич, 81

Рух (1-й тайм): Бандура, Лях, Билый, Зец, Гагун, Федорчук, Карасюк, Притула, Климчук, Бойчук, Литвиненко (Карабин, 26)

2-й тайм: Бабичин, Сапуга, Стаменкович, Мысык, игрок на просмотре, Мартинюк, Кухарук, Кузык, Рунич, Русин, Борячук

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Источник — ФК Рух Львов

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