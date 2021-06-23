Заря и Александрия провели два спарринга: две ничьи и 10 голов

Дважды соперники не выявили победителя

  • 23.06.2021 20:05
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Заря и Александрия провели два спарринга: две ничьи и 10 голов
© zarya-lugansk.com

«Заря» и «Александрии» в рамках подготовки к сезону провели два контрольных матча, которые получились результативными.

Первый завершился вничью 3:3, а второй - 2:2. Пока что представлены только составы «Зари».

Первый матч

Заря - Александрия 3:3
Голы: Булеца, 8, Гладкий, 86, 90 - Шастал, 10, Кожушко, 30, Дубра, 44

Второй матч

Заря - Александрия 2:2
Голы: Шахаб, 4 Сийядманеш, 75 - ?

Состав «Зари» в 1 матче: Шевченко (Жилкин, 63), Фаворов, Вернидуб, Казаков, Хомченовский, Цвек, Кабаев, Кочергин, Булеца (Янаков, 79), Громов (Нагнойный, 79), Гладкий.

Состав «Зари» на 2 матч: Мацапура (Сапутин, 57), Гринь (Янаков, 45), Имереков, Руфати, Жуниньо, Назарина, Лунев, Алибеков (Нагнойный, 75), Алефиренко, Шахаб, Аллахъяр

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Источник — Sport.ua

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