В четверг, 24 июня, состоялся товарищеский поединок, в котором луганская «Заря» и «Александрия» сыграли вничью (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Заря» — «Александрия» — 2:2
Голы: Голы: Шахаб, 4 Сайядманеш, 75 — ?
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Источник — ФК Заря
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