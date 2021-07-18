Ингулец – Пирин – 2:3. Видео голов и обзор матча

16 июля клуб УПЛ «Ингулец» провел товарищеский матч на сборах в Болгарии.
Последняя для подопечных Сергея Лавриненко контрольная встреча летних межсезонных сборов завершилась победой болгарского клуба «Пирин» из города Благоевград (3:2).
Товарищеский матч
Болгария, 16 июля
Ингулец (Украина) – Пирин (Болгария) – 2:3
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Источник — ФК Ингулец
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