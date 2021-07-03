УПЛ хуже Второй лиги. Колос проиграл товарищеский матч Рубикону в Гостомеле

Команда УПЛ «Колос» Ковалевка продолжает подготовку к новому сезону и с 28 июня проводит второй этап летних сборов, который проходит в городе Буча. Команда работает в режиме двухразовых тренировок, и нагрузки все еще очень серьезные.

2 июля на стадионе города Гостомель «Колос» провел контрольный матч против коллектива из Второй лиги «Рубикон» (Киев).

В первом тайме голов забито не было, а вот во второй половине игры сопернику удалось дважды поразить ворота команді из Ковалевки. В середине тайма это сделал Евгений Могиль, а на последних минутах второй мяч провел Артем Пилипенко.

3 июля в Ковалевке «Колос» сыграет против дебютанта Второй лиги, команды «Левый Берег», начало матча – в 17:30.

Товарищеский матч

2 июля 2021, 17:00. Гостомель

«Колос» Ковалевка – «Рубикон» Киев – 0:2

Голы: Могиль 63, Пилипенко, 87.

«Колос», 1 тайм: Маханьков, Матиа, Черноморец, Гавриш (к), Петров, Богданов, Милько, Ильин, Мамаду, Костышин (Сенько, 31), Лысенко.

«Колос», 2 тайм: Кучеренко, Литвинов, Ставничий, Малаки, Новак, Альваро, Задоя (к), Сорокин, Салабай, Сичинава, игрок на просмотре.