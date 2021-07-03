Колос К
0 : 2
Рубикон
02.07.2021, FT

УПЛ хуже Второй лиги. Колос проиграл товарищеский матч Рубикону в Гостомеле

3 июля в Ковалевке «Колос» сыграет против «Левого Берега», новичка Второй лиги

  • 03.07.2021 03:59
  • 24 просмотра
  • 0 комментариев
УПЛ хуже Второй лиги. Колос проиграл товарищеский матч Рубикону в Гостомеле
© ФК Колос Ковалевка

Команда УПЛ «Колос» Ковалевка продолжает подготовку к новому сезону и с 28 июня проводит второй этап летних сборов, который проходит в городе Буча. Команда работает в режиме двухразовых тренировок, и нагрузки все еще очень серьезные.

2 июля на стадионе города Гостомель «Колос» провел контрольный матч против коллектива из Второй лиги «Рубикон» (Киев).

В первом тайме голов забито не было, а вот во второй половине игры сопернику удалось дважды поразить ворота команді из Ковалевки. В середине тайма это сделал Евгений Могиль, а на последних минутах второй мяч провел Артем Пилипенко.

3 июля в Ковалевке «Колос» сыграет против дебютанта Второй лиги, команды «Левый Берег», начало матча – в 17:30.

Товарищеский матч

2 июля 2021, 17:00. Гостомель

«Колос» Ковалевка – «Рубикон» Киев – 0:2

Голы: Могиль 63, Пилипенко, 87.

«Колос», 1 тайм: Маханьков, Матиа, Черноморец, Гавриш (к), Петров, Богданов, Милько, Ильин, Мамаду, Костышин (Сенько, 31), Лысенко.

«Колос», 2 тайм: Кучеренко, Литвинов, Ставничий, Малаки, Новак, Альваро, Задоя (к), Сорокин, Салабай, Сичинава, игрок на просмотре.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности