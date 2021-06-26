Ковалевский «Колос» определился с еще двумя спарринг-партнерами.
Подопечные Руслана Костышина 2 июля сыграют с «Диназом», а на следующий день - с «Левым берегом».
Ранее ковалевцы договорились о контрольных матчах с «Александрией» (7 июля), и «Днепром-1» (10 июля).
Напомним, накануне «Ингулец» уверенно обыграл «Колос» в контрольном матче.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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